Asesinato brutal en González Catán: mató a balazos al nuevo novio de su ex delante de su hija
El homicida disparó seis veces, se fugó y más tarde se entregó en la comisaría de González Catán. La víctima tenía 28 años.
Pasaron 40 segundos desde que Ariel César Collante llegó con su moto a la puerta de la casa de su expareja, en la localidad bonaerense de González Catán, donde debía pasar a buscar a sus dos hijos. Una vez en el lugar, discutió con el nuevo novio de la mujer y le disparó seis veces hasta ejecutarlo. Todo sucedió delante de una nena de 10 años.
El hecho ocurrió el viernes minutos antes de las 22.30 en la puerta de una vivienda ubicada en Celestino Vidal y Céspede, en el partido de La Matanza. Hasta ahí llegó Collante, de 31 años, para buscar a su hija. Sin embargo, una vez dentro del domicilio, se encontró con Brian Enrique Carabajal, de 28, actual novio de su expareja, y comenzaron a discutir. Al momento del hecho, la mujer no se encontraba en la casa.
La disputa continuó hasta la calle. Fue ahí cuando, de un momento a otro, Collante sacó su arma calibre .380 y disparó seis veces. Uno de los balazos impactó contra Carabajal a la altura de uno de sus hombros. La víctima murió en el lugar.
El suegro de la víctima dio aviso al 911 y hasta el lugar llegaron agentes de la Comisaría 2ª Sur de González Catán, quienes encontraron a Carabajal ya sin vida, con una herida de arma de fuego a la altura de uno de sus hombros, tendido sobre el asfalto. Testigos señalaron a Collante como el autor del asesinato. Mientras tanto, el sospechoso se había dado a la fuga.
Cámaras de vigilancia de la zona captaron toda la secuencia en la que se ve al presunto homicida llegando a la escena. Luego, se escuchan gritos y, a continuación, los seis disparos. Cuarenta segundos después, el sospechoso se escapa a bordo de su moto.
El presunto asesino fue buscado intensamente durante el fin de semana y estuvo prófugo hasta este domingo, cuando se entregó en la comisaría y fue apresado. La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien imputó al detenido por el delito de homicidio agravado.
