Asesinato brutal en González Catán: mató a balazos al nuevo novio de su ex delante de su hija

El hecho ocurrió el viernes minutos antes de las 22.30 en la puerta de una vivienda ubicada en Celestino Vidal y Céspede, en el partido de La Matanza. Hasta ahí llegó Collante, de 31 años, para buscar a su hija. Sin embargo, una vez dentro del domicilio, se encontró con Brian Enrique Carabajal, de 28, actual novio de su expareja, y comenzaron a discutir. Al momento del hecho, la mujer no se encontraba en la casa.