Crimen de la psiquiatra en La Plata: quién es el hombre que fue demorado
Virginia Franco, de 68 años, fue encontrada asesinada en su casa, con un corte profundo en el cuello. El único vinculado a la causa declaró y fue liberado.
En el marco de la investigación por el crimen de Virginia Franco, una psiquiatra de 68 años que fue hallada asesinada en su casa de la localidad de City Bell, partido de La Plata, la justicia demoró a un hombre que se presentó como amigo de la víctima y fue quien dio el primer aviso a la policía.
El cuerpo de Franco fue encontrado el sábado. La autopsia confirmó que la víctima falleció por un shock hipovolémico, producto de un profundo corte en el cuello que le provocó una pérdida masiva de sangre.
La Policía Bonaerense fue la primera en ingresar al lugar tras un llamado de alerta de Pablo B., quien se presentó como amigo de la víctima. El hombre estuvo demorado unas horas, declaró ante el fiscal Álvaro Garganta y fue liberado.
En la casa de Franco, ubicada sobre la calle Cantilo, entre 15A y 17, las cerraduras no estaban forzadas. En su interior de la propiedad todavía estaba la notebook de la víctima, un equipo de música, televisores y dos autos, ambos con las llaves puestas. Los peritos encontraron cajones y muebles con las puertas abiertas, desorden generarilazo y el faltante del celular de la víctima, que todavía no fue encontrado.
Pablo B., el único vinculado a la causa hasta el momento, declaró en calidad de testigo y no como imputado. Ante el fiscal aseguró que la víctima no respondía a sus llamados, por lo que decidió acercarse hasta la casa. Cuando vio que la tranquera estaba abierta, dio aviso al 911.
El hombre colaboró con la investigación. Entregó sus celulares y aportó la clave de la notebook de la víctima, por lo que el fiscal aguarda por los resultados a las pericias del aparato y de los impactos de antenas de los teléfonos.
Según declaró, Pablo B. había conocido a Franco hace dos años en un organismo que nuclea a los psicólogos platenses. Medios locales informaron que el hombre tenía un “acceso cercano y habitual a la vida de la mujer. “Los vecinos manifestaron que era más que un amigo, le manejaba las cuentas bancarias, plazos fijos y redes sociales, entraba y salía de la casa como quería. No era querido en el barrio, supuestamente aisló a Franco, que era viuda y 17 años mayor que él”, sostuvo un investigador a Infobae.
El hombre también sostuvo ante el fiscal Garganta que vio a la psiquiatra por última vez el jueves. Según la autopsia, la data de muerte determinó que la mujer fue asesinada el viernes.
Tras recuperar su libertad, según fuentes judiciales remarcaron que, por el momento, no está siendo investigado en calidad de sospechoso.
En este contexto, la policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato, mientras se analizan otras pruebas que podrían aportar pistas sobre quién es el homicida.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario