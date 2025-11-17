Crimen de la psiquiatra en La Plata: quién es el hombre que fue demorado

El hombre colaboró con la investigación. Entregó sus celulares y aportó la clave de la notebook de la víctima, por lo que el fiscal aguarda por los resultados a las pericias del aparato y de los impactos de antenas de los teléfonos.

Según declaró, Pablo B. había conocido a Franco hace dos años en un organismo que nuclea a los psicólogos platenses. Medios locales informaron que el hombre tenía un “acceso cercano y habitual a la vida de la mujer. “Los vecinos manifestaron que era más que un amigo, le manejaba las cuentas bancarias, plazos fijos y redes sociales, entraba y salía de la casa como quería. No era querido en el barrio, supuestamente aisló a Franco, que era viuda y 17 años mayor que él”, sostuvo un investigador a Infobae.

El hombre también sostuvo ante el fiscal Garganta que vio a la psiquiatra por última vez el jueves. Según la autopsia, la data de muerte determinó que la mujer fue asesinada el viernes.

Tras recuperar su libertad, según fuentes judiciales remarcaron que, por el momento, no está siendo investigado en calidad de sospechoso.

En este contexto, la policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato, mientras se analizan otras pruebas que podrían aportar pistas sobre quién es el homicida.