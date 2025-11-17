Caso Cecilia Strzyzowski: la fiscalía pedirá que conste su femicidio en el certificado de defunción

Durante la conferencia de prensa también habló el fiscal Juan Martín Bogado, quien indicó que el acta de defunción debe ser tramitada por un juez una vez "pasados los tres meses del fallecimiento de una persona", según indica la ley, pero adelantó que en la audiencia de cesura, el 26 de octubre, se va "a pedir a la jueza Dolly Roxana Fernández que disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio".

fiscales del caso Cecilia Strzyzowski

"Este trabajo será un pequeño bálsamo y una tranquilidad enorme para la familia de Cecilia. Le otorgamos un abrazo sincero a la madre, la abuela, la hermana y todos los familiares de víctimas que se ven reflejados en este fallo histórico. Nos embarga la emoción del trabajo cumplido", expresó Miguel Fonteina, procurador general adjunto.

En la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski trabajaron miembros del Equipo Especial Fiscal (EEF); de la Policía de Chaco y de la Comisaría Tercera de Resistencia; personal del Departamento de Investigaciones Complejas; y los médicos que integran el plantel del Instituto Forense.

El fiscal Jorge Omar Cáceres Olivera, del EEF, reconoció que se trató de una investigación “compleja y ardua”, mientras que la fiscal Nelia Yael Velázquez agregó sus palabras de agradecimiento a los demás profesionales que intervinieron.