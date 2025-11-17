Persecución, tiroteo y vuelco: un delincuente murió y tres fueron detenidos

El testigo detalló además que uno de los delincuentes fue abatido al inicio, mientras que otros dos continuaron con el tiroteo. "Hubo uno que había logrado escapar, pero sufrió una descompensación en la esquina. Tuvo convulsiones y por eso lo pudieron agarrar", contó en diálogo con Crónica TV.

En el lugar se montó un importante operativo en el que trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Federal. También intervienen personal de Policía Científica y una ambulancia del SAME.

En el caso interviene el fiscal Diego Rulli, a cargo de la División Homicidios de La Matanza.