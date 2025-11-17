Persecución, tiroteo y vuelco: un delincuente murió y tres fueron detenidos
El operativo comenzó en la colectora de la avenida General Paz y finalizó en Villa Celina. Los individuos viajaban en un auto con pedido de captura.
Un delincuente murió y tres fueron detenidos tras una frenética persecución policial que comenzó en la colectora de la avenida General Paz y culminó con un tiroteo y un auto volcado en la localidad bonaerense de Villa Celina.
El operativo se inició este lunes por la mañana pasadas las 9.30 en la colectora de avenida General Paz y el cruce con la calle Chilavert, cuando a través del Anillo Digital, la Policía de la Ciudad detectó el desplazamiento de un auto Toyota Etios con pedido de secuestro activo. Cuando los efectivos identificaron al vehículo y le dieron la orden de detención, los cuatro ocupantes emprendieron la fuga a gran velocidad.
La persecución policial duró algunos metros hasta llegar al cruce de la calle Bustamante y Chilavert, cuando el Toyota terminó chocando con otro vehículo, una Renault Kangoo, y volcando. En ese momento se produjo un fuerte enfrentamiento a los tiros entre los delincuentes y los efectivos de la Policía de la Ciudad.
"El Toyota venía siendo perseguido por la Policía, pero lo agarró el semáforo con la Kangoo tapándole el paso. Por eso volcó, la quiso pasar por un lugar donde no tenía lugar. Luego empezó el tiroteo", contó Leandro, un testigo que se encontraba cerca del lugar donde se produjo el incidente.
Fuentes policiales confirmaron que, producto del tiroteo, uno de los delincuentes murió y otros tres resultaron heridos y fueron detenidos. En tanto, uno de los efectivos policiales sufrió un golpe a raíz del roce con el vehículo robado durante la persecución.
El testigo detalló además que uno de los delincuentes fue abatido al inicio, mientras que otros dos continuaron con el tiroteo. "Hubo uno que había logrado escapar, pero sufrió una descompensación en la esquina. Tuvo convulsiones y por eso lo pudieron agarrar", contó en diálogo con Crónica TV.
En el lugar se montó un importante operativo en el que trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Federal. También intervienen personal de Policía Científica y una ambulancia del SAME.
En el caso interviene el fiscal Diego Rulli, a cargo de la División Homicidios de La Matanza.
