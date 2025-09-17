Así fue el emotivo festejo en la Marcha Universitaria tras el rechazo de Diputados a los vetos de Javier Milei

La cobertura en vivo de C5N mostró la efusividad de los asistentes, quienes expresaron su alegría y satisfacción por el respaldo institucional a sus reclamos. Además de la movilización en Buenos Aires, se registraron marchas y concentraciones en otras ciudades del país, como Rosario, Córdoba, Mendoza y San Luis, donde también se celebró el rechazo a los vetos y se reafirmó el compromiso con la defensa de la educación pública y la salud.

Esta jornada de lucha y celebración representa un hito en la historia reciente del movimiento estudiantil y sindical argentino, evidenciando la capacidad de organización y la unidad de diversos sectores sociales en la defensa de derechos fundamentales.