Ni lluvia ni calor: hasta cuándo sigue el frío perenne en el AMBA
Una masa de aire polar se instaló en la región y las temperaturas bajas serán protagonistas. Conocé cuándo se va el frío y cómo seguirá el clima.
La circulación de aire polar ya se instaló sobre gran parte del territorio y será la principal característica meteorológica de esta semana. Las bajas temperaturas y el frío se harán sentir especialmente durante las mañanas, con heladas de variada intensidad y un ambiente sumamente estable sin lluvias a la vista.
¿Por qué hace tanto frío y no llueve?
La estabilidad atmosférica será el rasgo dominante de los próximos días. La presencia de aire seco en las capas bajas de la atmósfera limitará significativamente el desarrollo de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones, lo que favorecerá jornadas con cielo mayormente despejado y una buena amplitud térmica diaria.
¿Qué temperaturas se esperan y dónde habrá heladas?
Durante este martes, las temperaturas mínimas en la franja central se ubicarán entre los 4 ºC y 8 ºC. Este escenario de cielo despejado y viento débil favorece un marcado enfriamiento nocturno, por lo que las heladas tendrán características moderadas a localmente fuertes, afectando principalmente a las zonas rurales y los bajos topográficos.
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¿Hasta cuándo sigue el frío intenso?
El ansiado alivio llegará hacia el final de la semana. El viento del sector norte comenzará a ganar protagonismo de manera gradual y, para el viernes, el ingreso de aire más templado provocará un aumento evidente en las marcas térmicas. Se esperan mínimas de entre 12 ºC y 16 ºC, mientras que las máximas alcanzarán entre 22 ºC y 26 ºC, regalando tardes mucho más agradables.
¿Hay chances de que vuelva a llover el fin de semana?
La atmósfera continuará mostrando bajos niveles de humedad, lo que dificultará la formación de tormentas. Por el momento, recién aparece una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el próximo sábado. De todas maneras, los meteorólogos advierten que, en caso de concretarse, los acumulados de agua previstos serían muy escasos y de distribución irregular.
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