Ni lluvia ni calor: hasta cuándo sigue el frío perenne en el AMBA

¿Hasta cuándo sigue el frío intenso?

El ansiado alivio llegará hacia el final de la semana. El viento del sector norte comenzará a ganar protagonismo de manera gradual y, para el viernes, el ingreso de aire más templado provocará un aumento evidente en las marcas térmicas. Se esperan mínimas de entre 12 ºC y 16 ºC, mientras que las máximas alcanzarán entre 22 ºC y 26 ºC, regalando tardes mucho más agradables.

¿Hay chances de que vuelva a llover el fin de semana?

La atmósfera continuará mostrando bajos niveles de humedad, lo que dificultará la formación de tormentas. Por el momento, recién aparece una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el próximo sábado. De todas maneras, los meteorólogos advierten que, en caso de concretarse, los acumulados de agua previstos serían muy escasos y de distribución irregular.