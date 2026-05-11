Marcha Federal Universitaria: dónde serán los cortes en el centro porteño

Desde el Gobierno porteño recomendaron evitar la circulación por el centro durante la tarde y optar por rutas alternativas. Entre las vías sugeridas aparecen la Avenida 9 de Julio y Paseo Colón, aunque ambas podrían presentar una fuerte sobrecarga vehicular debido al desvío masivo de automóviles y transporte público.

Además, se espera un incremento en las demoras para quienes ingresen desde el conurbano bonaerense hacia la Capital Federal, especialmente en los accesos al centro y en las zonas cercanas a estaciones ferroviarias y nodos de combinación de transporte.

La desconcentración de la marcha comenzaría alrededor de las 19, aunque la normalización total del tránsito dependerá de la velocidad con la que se liberen los distintos cortes y de la cantidad de manifestantes presentes en la movilización.