Así fue el impresionante choque de un auto con un colectivo en Colegiales
El accidente ocurrió en Avenida Federico Lacroze y Conesa e involucró a una unidad de la línea 168. El momento del choque quedó registrado en un video.
Un colectivo de la línea 168 cruzó el semáforo en rojo y chocó contra un auto en el barrio porteño de Colegiales. El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el cruce de Avenida Federico Lacroze y la calle Conesa, y toda la secuencia quedó registrada en un video.
El accidente de tránsito tuvo lugar minutos antes de las 7 de la mañana e involucró al colectivo de la línea 168 y a un auto Volkswagen Gol negro, que quedó con la parte delantera completamente destruida y cruzado en medio de la avenida.
La principal hipótesis indicaba que el colectivo había cruzado con el semáforo en rojo, algo que fue comprobado al conocerse el video de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Las imágenes captaron el momento exacto en el chofer de la línea 168, que circulaba por la calle Conesa, dobla para ingresar a la avenida en dirección a Chacarita, mientras que el auto lo hacía por Lacroze en sentido contrario y con semáforo en verde.
La maniobra imprudente y sorpresiva del colectivero provocó que el conductor del auto no llegara a frenar e impactara el vehículo de frente contra la parte lateral de la unidad. A esa situación se le sumó que la traza se encontraba mojada por la lluvia que había caído desde temprano en la Ciudad de Buenos Aires, lo que probablemente haya dificultado la posibilidad de que el auto disminuyera su velocidad a tiempo.
Tras el fuerte impacto, el auto Volkswagen Gol terminó cruzado sobre una de las manos de la avenida, mientras que el colectivo logró frenar unos metros más adelante, tras terminar el cruce de Lacroze.
Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se dirigió al lugar del hecho tras recibir el llamado de alerta. Una vez en el sitio, se constató que ninguno de los pasajeros de colectivo había resultado herido. En tanto, el conductor del vehículo fue asistido por los médicos, aunque no presentó lesiones de gravedad.
A causa de accidente, el tránsito en la zona estuvo reducido. Efectivos de la Policía de la Ciudad estuvieron a cargo de organizar la circulación de los vehículos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias y evitar mayores inconvenientes mientras el auto permanecía en medio de la calzada.
