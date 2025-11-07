Así fue el impresionante choque de un auto con un colectivo en Colegiales

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se dirigió al lugar del hecho tras recibir el llamado de alerta. Una vez en el sitio, se constató que ninguno de los pasajeros de colectivo había resultado herido. En tanto, el conductor del vehículo fue asistido por los médicos, aunque no presentó lesiones de gravedad.

A causa de accidente, el tránsito en la zona estuvo reducido. Efectivos de la Policía de la Ciudad estuvieron a cargo de organizar la circulación de los vehículos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias y evitar mayores inconvenientes mientras el auto permanecía en medio de la calzada.