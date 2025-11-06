Impresionante choque entre dos colectivos en Monserrat: ocho heridos

choque colectivos 152 y 126

En el sitio también se hizo presente personal de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad, quienes colaboraron para ordenar el tránsito en medio del caos vehicular que se originó en la zona a causa del accidente.

Durante octubre de 2025, el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) del SAME reportó un total de 1882 solicitudes de atención vinculadas a incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Estos eventos derivaron en la asistencia a 2165 pacientes.

Solo durante el miércoles 5 de noviembre, el SAME participó en 63 incidentes de tránsito en la Ciudad, con un promedio de uno cada 23 minutos, asistiendo a más de 136 personas.