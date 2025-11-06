Impresionante choque entre dos colectivos en Monserrat: ocho heridos
Dos unidades de las líneas 152 y 126 chocaron sobre la avenida Paseo Colón, en el Metrobus del Bajo.
Dos colectivos protagonizaron un fuerte choque este jueves por la mañana sobre el Metrobús del Bajo, a la altura del barrio porteño de Monserrat. A causa del accidente de tránsito, ocho personas resultaron heridas, de las cuales cinco tuvieron que ser trasladadas en ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
El hecho ocurrió hoy cerca de las 11 en la avenida Paseo Colón al 700, en la intersección con la calle Chile, e involucró a dos colectivos de las líneas 152 y 126 que circulaban con pasajeros.
Varios videos grabados en el lugar del accidente dan cuenta de la magnitud del impacto. Tal como se puede ver en las imágenes, a causa del choque, los vidrios de las ventanillas laterales del colectivo 152 estallaron por completo y quedaron esparcidos tanto por la traza del Metrobus como en el interior de la unidad, varios sobre los asientos de ambas filas.
Tras recibir el aviso de alerta, los equipos de emergencias se dirigieron rápidamente al lugar con varias ambulancias y elementos especializados para asistir a los pasajeros que resultaron heridos como consecuencia del impacto y la rotura de los vidrios.
Fuentes del SAME informaron que ocho personas resultaron heridas por el choque, de las cuales tres fueron asistidas en el lugar, mientras que las restantes cinco tuvieron que ser trasladadas a los hospitales Argerich y Ramos Mejía a causa de las heridas sufridas, aunque se informó que ninguno presentaba lesiones de gravedad.
En el sitio también se hizo presente personal de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad, quienes colaboraron para ordenar el tránsito en medio del caos vehicular que se originó en la zona a causa del accidente.
Durante octubre de 2025, el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) del SAME reportó un total de 1882 solicitudes de atención vinculadas a incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Estos eventos derivaron en la asistencia a 2165 pacientes.
Solo durante el miércoles 5 de noviembre, el SAME participó en 63 incidentes de tránsito en la Ciudad, con un promedio de uno cada 23 minutos, asistiendo a más de 136 personas.
