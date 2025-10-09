Así ingresaba al país "Pequeño J" desde Uruguay: caminando y con dos acompañantes
El ciudadano peruano fue detenido y acusado como autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. Un mes antes había llegado en un buque desde Uruguay.
La Justicia determinó en las últimas horas que Tony Janzen Valverde Victoriano, el ciudadano peruano que está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, ingresó a la Argentina el 28 de agosto de este año desde Uruguay.
En una serie de imágenes difundidas este jueves se puede ver a Valverde caminando por la terminal de la empresa Buquebus, la empresa que une a diario la ciudad de Buenos Aires con Montevideo y otras localidades de Uruguay.
Pero Valverde Victoriano, también conocido como "Pequeño J" o "Julio", no caminaba solo: llegó en uno de los buques de la tarde acompañado por dos hombres cuyas identidades aún no están confirmadas.
En un informe difundido por la agencia NA consta que en la grabación de las cámaras de seguridad de la terminal "se visualizan tres Individuos masculinos caminar sobre la vereda de la Avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de la mencionada playa de estacionamiento", pero esos sospechosos "serán identificados como NN1, NN2 y NN3" por el moemnto.
Valverde Victoriano, que lleva semanas detenido en Perú tras ser capturado por un pedido de Interpol, llevaba menos de un mes en la Argentina cuando se reunió con sus secuaces en la casa de Miguel Ángel Villanueva Silva, alias "Gonzalo", para torturar y ejecutar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Esta semana se sumó al legajo de la investigación la extensa declaración de Magalí Celeste González Guerrero, una de las primeras detenidas por el triple crimen de Florencio Varela que por ser la pareja del dueño de la casa pudo aportar datos e identificar a varios sospechosos más.
A las nueve personas que están detenidas hasta la fecha en conexión por el crimen narco ocurrido el 19 de septiembre pasado se le sumarían los nombres de dos prófugos que son de nacionalidad peruana: uno es David Gustavo Morales Humani, alias “El Loco David”, y el otro es Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según González Guerrero, estaba en la casa cuando ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario