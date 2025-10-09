Así ingresaba al país "Pequeño J" desde Uruguay: caminando y con dos acompañantes

Valverde Victoriano, que lleva semanas detenido en Perú tras ser capturado por un pedido de Interpol, llevaba menos de un mes en la Argentina cuando se reunió con sus secuaces en la casa de Miguel Ángel Villanueva Silva, alias "Gonzalo", para torturar y ejecutar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Esta semana se sumó al legajo de la investigación la extensa declaración de Magalí Celeste González Guerrero, una de las primeras detenidas por el triple crimen de Florencio Varela que por ser la pareja del dueño de la casa pudo aportar datos e identificar a varios sospechosos más.

A las nueve personas que están detenidas hasta la fecha en conexión por el crimen narco ocurrido el 19 de septiembre pasado se le sumarían los nombres de dos prófugos que son de nacionalidad peruana: uno es David Gustavo Morales Humani, alias “El Loco David”, y el otro es Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según González Guerrero, estaba en la casa cuando ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.