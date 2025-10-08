Triple crimen de Florencio Varela: qué reveló la autopsia realizada a Brenda del Castillo

Además, la joven sufrió numerosas heridas cortantes y punzantes. Una de ellas fue una puñalada profunda en el abdomen desde el sector derecho hasta el flanco izquierdo. Se determinó que esta lesión fue producida después de la muerte.

De las tres víctimas, Brenda fue la que más lesiones traumáticas sufrió: ocho puñaladas superficiales en la parte delantera y lateral derecha del cuello, corte vertical en el centro de la frente, puñalada en la frente, del lado derecho, herida contundente vertical de que atraviesa la nariz y ambas mejillas, moretones en los labios, las orejas y la ceja, moretones y cortes en las manos.

Según la autopsia, excepto la del abdomen, las demás fueron infligidas mientras la víctima estaba con vida.

En el informe forense se detalla también que el cuerpo de Brenda fue hallado en fondo de la casa de Florencio Varela “cubierto con telas tipo sábana o cortinas floreadas y otras lisas” y que “presenta ataduras con cinta de plástico en pies, a la altura de la rodilla y sus manos”. Además, tenía la boca cubierta con una cinta de color verde, de plástico, a modo de mordaza.