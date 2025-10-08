Triple crimen de Florencio Varela: qué reveló la autopsia realizada a Brenda del Castillo
Los datos del informe forense dan cuenta de la tortura que sufrió la joven de 20 años y cómo fue el hallazgo del cuerpo.
En el marco de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, en las últimas horas se difundieron los resultados de autopsias, los cuales nuevos detalles estremecedores sobre cómo torturaron y asesinaron a Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.
La autopsia a Brenda, de 20 años, determinó que murió de un paro cardiorrespiratorio traumático a causa de traumatismos de cráneo graves.
El estudio, realizado por el equipo del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, determinó que Brenda sufrió politraumatismos, principalmente en la cabeza: presentaba fractura con hundimiento de hueso frontal, fracturas múltiples de macizo facial, en la base de cráneo fosa media y en el maxilar inferior del lado derecho. Todo eso le causó lesiones encefálicas severas suficientes para provocar la muerte, según consideraron los peritos.
“El mecanismo de producción de las lesiones, se corresponde al accionar de un elemento duro y con por lo menos una punta y un filo. En la lesión que provoca el aplastamiento del macizo facial por las características sería un objeto alargado y con filo, aplicado con suma violencia como para provocar las lesiones óseas descriptas”, describieron en el informe.
Además, la joven sufrió numerosas heridas cortantes y punzantes. Una de ellas fue una puñalada profunda en el abdomen desde el sector derecho hasta el flanco izquierdo. Se determinó que esta lesión fue producida después de la muerte.
De las tres víctimas, Brenda fue la que más lesiones traumáticas sufrió: ocho puñaladas superficiales en la parte delantera y lateral derecha del cuello, corte vertical en el centro de la frente, puñalada en la frente, del lado derecho, herida contundente vertical de que atraviesa la nariz y ambas mejillas, moretones en los labios, las orejas y la ceja, moretones y cortes en las manos.
Según la autopsia, excepto la del abdomen, las demás fueron infligidas mientras la víctima estaba con vida.
En el informe forense se detalla también que el cuerpo de Brenda fue hallado en fondo de la casa de Florencio Varela “cubierto con telas tipo sábana o cortinas floreadas y otras lisas” y que “presenta ataduras con cinta de plástico en pies, a la altura de la rodilla y sus manos”. Además, tenía la boca cubierta con una cinta de color verde, de plástico, a modo de mordaza.
