Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas reveló quiénes habrían visto la transmisión en vivo
Celeste Magalí González Guerrero dio detalles escalofriantes sobre una supuesta videollamada durante el ataque y explicó cómo operaba la estructura narco.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo y estremecedor capítulo. Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas por el caso, declaró ante el fiscal Carlos Arribas y reveló que parte del asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) habría sido transmitido en vivo a otros integrantes del grupo.
Según su testimonio, esa videollamada fue presenciada por personas identificadas con los apodos “Papá” y “Lima”, a quienes señaló como figuras relevantes dentro de una red narco. La mujer, de 28 años, vivía junto a su pareja, Miguel Villanueva Silva -también detenido-, en la vivienda de la calle Chañar, donde se hallaron los cuerpos enterrados.
En su testimonio, González Guerrero ofreció una cronología de lo ocurrido la noche del crimen y aportó nombres, apodos y vínculos entre los implicados. Uno de los pasajes más impactantes de su declaración describe cómo su pareja le comentó que estaban realizando una videollamada durante los asesinatos. “Mostraban cómo las mataban, creo que fue a la primera de las chicas”, habría dicho ante la Justicia.
Quiénes habrían participado de una “videollamada” la noche del crimen
De acuerdo con su relato, esa transmisión se realizó para dos miembros del grupo -“Papá” y “Lima”- que se encontraban en José C. Paz. La detenida aseguró que uno de ellos sería de nacionalidad peruana y lo identificó como “Abel”, a quien tenía como contacto en Facebook. “Él me contó por WhatsApp que vio en vivo cuando mataban a una de las chicas”, sostuvo.
González Guerrero también afirmó haber entregado su celular personal y el patrón de desbloqueo, lo que permitirá a los peritos acceder a los registros de conversaciones, llamadas y posibles videos. En su declaración, mencionó además que el grupo solía comunicarse por una aplicación llamada Zangi, un servicio de mensajería que no requiere número de teléfono ni correo electrónico para registrarse y que encripta los datos en el propio dispositivo del usuario, una característica que lo hace difícil de rastrear.
La mujer también brindó detalles sobre la estructura narco a la que pertenecerían los implicados. Según explicó, el circuito criminal utilizaba una jerarquía con diferentes apodos: “el abuelo” sería quien produce la droga; “papá”, quien la recibe en grandes cantidades; “los tíos”, intermediarios de menor rango; y finalmente “los bebés” o “mulos”, encargados de la venta al menudeo.
Su declaración coincide con la hipótesis que maneja el fiscal Arribas, que apunta a una organización vinculada al narcotráfico con un funcionamiento interno definido y conexiones fuera de Florencio Varela. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando los teléfonos secuestrados y los registros digitales en busca de confirmar si efectivamente existió una transmisión en tiempo real de los asesinatos, un dato que, de comprobarse, sumaría un elemento de horror adicional a un caso que ya conmueve al país.
