Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas reveló quiénes habrían visto la transmisión en vivo

González Guerrero también afirmó haber entregado su celular personal y el patrón de desbloqueo, lo que permitirá a los peritos acceder a los registros de conversaciones, llamadas y posibles videos. En su declaración, mencionó además que el grupo solía comunicarse por una aplicación llamada Zangi, un servicio de mensajería que no requiere número de teléfono ni correo electrónico para registrarse y que encripta los datos en el propio dispositivo del usuario, una característica que lo hace difícil de rastrear.

zangi celulares

La mujer también brindó detalles sobre la estructura narco a la que pertenecerían los implicados. Según explicó, el circuito criminal utilizaba una jerarquía con diferentes apodos: “el abuelo” sería quien produce la droga; “papá”, quien la recibe en grandes cantidades; “los tíos”, intermediarios de menor rango; y finalmente “los bebés” o “mulos”, encargados de la venta al menudeo.

Su declaración coincide con la hipótesis que maneja el fiscal Arribas, que apunta a una organización vinculada al narcotráfico con un funcionamiento interno definido y conexiones fuera de Florencio Varela. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando los teléfonos secuestrados y los registros digitales en busca de confirmar si efectivamente existió una transmisión en tiempo real de los asesinatos, un dato que, de comprobarse, sumaría un elemento de horror adicional a un caso que ya conmueve al país.