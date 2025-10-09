Triple crimen de Florencio Varela: qué declaró el acusado de cavar el pozo

Según Giménez, Celeste lo contactó a través de una red social para alquilarle un equipo de música que figuraba en su perfil. Para esto, le ofreció $30.000 de los cuales iba a pagarle $20.000 en drogas y $10.000 en efectivo.

Luego, Miguel fue a buscar el parlante en remis y, al no poder probarlo en el lugar, le pidió a Giménez que lo acompañara a la vivienda de Villa Vatteone: “Me hizo bajar del auto 4 cuadras antes de la casa, me entregó la plata y la droga”, declaró el detenido. Tras esto, Giménez dijo que pasó la noche del crimen en la casa de una amiga.

La casa, el parlante y el pozo

Al día siguiente, el sábado 20 de septiembre, pasadas las 14, se contactó con la pareja que le había alquilado y le dijeron que vaya a buscarlo. Arreglaron encontrar a mitad de camino.

“Cuando me lo encuentro me dice que tiene que hacer un trabajo en su casa”, declaró Giménez y contó que también le habían hecho el ofrecimiento a otra persona. Entonces, continuó: “Entramos a la casa y me muestra tierra que estaba al lado de un pozo tapado completamente".

En este punto el fiscal Arribas puso sus dudas y le preguntó al detenido cómo sabía que era un pozo si dijo que estaba tapado. González respondió: “Porque era redondo y le faltaba llegar la tierra a la superficie dos centímetros”.

Giménez declaró tardó 25 minutos en hacer el pozo en el fondo de la casa de Florencio Varela. También contó que ayudó a Celeste y a Villanueva a correr una cama.

El detenido aseguró ante el fiscal que en ese momento que eran los únicos que estaban en la casa y contó que le pagaron $45.000.

Luego, la pareja le pidió a Giménez un auto de una aplicación de viajes para que pudiera regresar a su domicilio junto con el parlante y le regalaron la pala y el pico que había usado para hacer el pozo. El sospechoso dijo que luego le vendió esas herramientas a un vecino porque no las necesitaba.