Triple crimen de Florencio Varela: qué declaró el acusado de cavar el pozo
Ariel Giménez dio su versión sobre cómo llegó a la casa del horror, cuáles fueron sus funciones y reveló que le pagaron con drogas y plata.
Ariel Jeremías Alexis Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela y acusado de haber sido quien cavó el pozo donde enterraron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, declaró este jueves en la fiscalía y admitió: “Lo hice por droga y por plata”.
Giménez, de 29 años, aseguró además que nunca vio los cuerpos de las tres víctimas y que nunca supo que estaban enterradas ahí.
Para la fiscalía, a cargo de Adrián Arribas, Giménez miente en esa parte de su declaración. La hipótesis que se investiga es que, no solo fue quien cavó el pozo en la casa de Florencio Varela sino que también fue el encargado de taparlo cuando ya habían colocado los cuerpos de las víctimas.
El pago: drogas y efectivo
Tal como había declarado ante la Policía Bonaerense al momento de su detención, Giménez reiteró que su encuentro en la casa se dio con dos de los detenidos: Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, a quien él conocía por el sobrenombre de “Gonzalo”.
Según Giménez, Celeste lo contactó a través de una red social para alquilarle un equipo de música que figuraba en su perfil. Para esto, le ofreció $30.000 de los cuales iba a pagarle $20.000 en drogas y $10.000 en efectivo.
Luego, Miguel fue a buscar el parlante en remis y, al no poder probarlo en el lugar, le pidió a Giménez que lo acompañara a la vivienda de Villa Vatteone: “Me hizo bajar del auto 4 cuadras antes de la casa, me entregó la plata y la droga”, declaró el detenido. Tras esto, Giménez dijo que pasó la noche del crimen en la casa de una amiga.
La casa, el parlante y el pozo
Al día siguiente, el sábado 20 de septiembre, pasadas las 14, se contactó con la pareja que le había alquilado y le dijeron que vaya a buscarlo. Arreglaron encontrar a mitad de camino.
“Cuando me lo encuentro me dice que tiene que hacer un trabajo en su casa”, declaró Giménez y contó que también le habían hecho el ofrecimiento a otra persona. Entonces, continuó: “Entramos a la casa y me muestra tierra que estaba al lado de un pozo tapado completamente".
En este punto el fiscal Arribas puso sus dudas y le preguntó al detenido cómo sabía que era un pozo si dijo que estaba tapado. González respondió: “Porque era redondo y le faltaba llegar la tierra a la superficie dos centímetros”.
Giménez declaró tardó 25 minutos en hacer el pozo en el fondo de la casa de Florencio Varela. También contó que ayudó a Celeste y a Villanueva a correr una cama.
El detenido aseguró ante el fiscal que en ese momento que eran los únicos que estaban en la casa y contó que le pagaron $45.000.
Luego, la pareja le pidió a Giménez un auto de una aplicación de viajes para que pudiera regresar a su domicilio junto con el parlante y le regalaron la pala y el pico que había usado para hacer el pozo. El sospechoso dijo que luego le vendió esas herramientas a un vecino porque no las necesitaba.
