Fue a hacerse un implante dental y murió: detuvieron a dos médicos y clausuraron una clínica

En la familia había expectativa por la operación. Esa mañana lo acompañaron Alejandra Berlini , su hermana, y las dos hijas del hombre, Camila y Celeste; esta última viajó desde Bariloche para estar junto a su papá.

“Desde que entró al quirófano se perdió toda comunicación con el afuera”, dijo Juan. Con el correr de las horas, la situación se fue poniendo extraña. La familia, que se quedó en la clínica esperando a Miguel, veía que no había ningún tipo de comunicación por parte del equipo médico y el staff. Ya eran las 12 y Alejandra empezó a preguntar por su hermano.

“La única comunicación que hubo al pasar fue: ‘Está todo bien, pronto va a pasar a terapia para hacer un escaneo’”, comentó Juan. A la familia le llamó mucho la atención que mencionaran el sector de terapia y la respuesta que obtuvieron fue que era porque el aparato se encontraba allí.

Por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del Dr. Belloqui, se dispuso la detención de ambos médicos involucrados, el secuestro de sus credenciales profesionales y de la historia clínica, la clausura y faja del consultorio y el traslado del cuerpo para la autopsia, cuyo resultado determinará nuevas medidas.

En tanto, la causa quedó caratulada como homicidio culposo, mientras continúa la investigación.