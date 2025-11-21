Fue a hacerse un implante dental y murió: detuvieron a dos médicos y clausuraron una clínica
La familia de la victima denunció que quisieron ocultarles lo que ocurrió. Hay dos cirujanos imputados por homicidio.
Miguel Ángel Berlini tenía 64 años y murió dentro de la Clínica Robles del barrio porteño de Belgrano, propiedad del cirujano plástico Marcelo Fernando Robles . El médico cirujano José Miguel Galeano alquiló ese lugar para llevar adelante la operación. Los dos profesionales ahora quedaron detenidos mientras se investiga si hubo mala praxis y el lugar fue clausurado.
Todo empezó el miércoles pasado a las 8 cuando Miguel ingresó al quirófano. Estaba previsto que la cirugía terminara a las 12, y a las 17 recibiera el alta. Pero el hombre, que trabajaba como Uber desde que la app llegó a la Argentina, nunca despertó de la anestesia.
Inmediatamente, comenzaron maniobras de reanimación, pero no tuvieron éxito. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al consultorio y constató la muerte a las 16:40.
Al momento de la intervención policial, el paciente se encontraba recostado en la camilla de la sala quirúrgica. Fuentes del caso indicaron que no había signos de violencia ni desorden en el lugar. La denuncia fue realizada por la hermana del hombre, quien aseguró que no tenía enfermedades preexistentes.
Los exámenes prequirúrgicos habían dado bien y Miguel no tenía afecciones previas. Pero a pesar de haberse informado bastante y estar muy decidido a hacerse el tratamiento, ese día Miguel estaba un poco asustado, según contó a Clarín Juan Pablo Curet Berlini, su sobrino y ahijado.
En la familia había expectativa por la operación. Esa mañana lo acompañaron Alejandra Berlini , su hermana, y las dos hijas del hombre, Camila y Celeste; esta última viajó desde Bariloche para estar junto a su papá.
“Desde que entró al quirófano se perdió toda comunicación con el afuera”, dijo Juan. Con el correr de las horas, la situación se fue poniendo extraña. La familia, que se quedó en la clínica esperando a Miguel, veía que no había ningún tipo de comunicación por parte del equipo médico y el staff. Ya eran las 12 y Alejandra empezó a preguntar por su hermano.
“La única comunicación que hubo al pasar fue: ‘Está todo bien, pronto va a pasar a terapia para hacer un escaneo’”, comentó Juan. A la familia le llamó mucho la atención que mencionaran el sector de terapia y la respuesta que obtuvieron fue que era porque el aparato se encontraba allí.
Por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del Dr. Belloqui, se dispuso la detención de ambos médicos involucrados, el secuestro de sus credenciales profesionales y de la historia clínica, la clausura y faja del consultorio y el traslado del cuerpo para la autopsia, cuyo resultado determinará nuevas medidas.
En tanto, la causa quedó caratulada como homicidio culposo, mientras continúa la investigación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario