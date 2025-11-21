El hijo de Valentina Cervantes revolucionó MasterChef y desató una ola de memes

La consigna era simple: los chicos debían recorrer el mercado del programa y seleccionar los ingredientes que sus padres tendrían que utilizar en sus platos. Lo que nadie esperaba era el entusiasmo desbordado de Benja al ver una montaña de naranjas. Sin pensarlo dos veces, comenzó a cargarlas con determinación, sin medir cantidades y con una energía que hizo reír tanto al jurado como al equipo de producción.