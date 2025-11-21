¿Diego Maradona tenía razón? Exsocio del "10", complicado por cheques falsos

La relación entre Alejandro Mancuso y Diego Maradona

La relación entre Alejandro Mancuso y Diego Maradona fue intensa y se caracterizó por una estrecha amistad que, lamentablemente, terminó en una ruptura pública y conflictos legales. Cabe indicar que Mancuso era considerado uno de los amigos más cercanos y confidentes del "10" en la época en que Diego fue director técnico de la Selección Argentina (2008-2010). De hecho, el astro lo nombró su ayudante de campo para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Diego llegó a afirmar que se peleó con mucha gente, incluido Julio Grondona y hasta sus propias hijas, por defender y bancar la continuidad de Mancuso en el cuerpo técnico. Para Maradona, Mancuso era "su amigo".

Sin embargo, la amistad se rompió por cuestiones económicas y la presunta traición de Mancuso, según la versión de Maradona: el detonante fue la aparición de un contrato con una empresa china de internet (para el uso de la imagen de Maradona en un videojuego o exhibición) que supuestamente Mancuso negoció y cobró sin el consentimiento ni la autorización de Diego.

La disputa llevó a un enfrentamiento en la Justicia: el "10" inició acciones legales contra Mancuso por estafa y por la explotación no autorizada de su imagen. Incluso llegó a pedir su detención. Su exayudante, por su parte, negó haber firmado personalmente el contrato polémico, aunque reconoció haber estado involucrado en la parte que cobró el dinero.

El conflicto judicial se extendió por años hasta que, en 2017, Mancuso fue sobreseído en la causa por estafa iniciada por Maradona, aunque la imagen de su amistad quedó destruida de por vida. En resumen, pasaron de ser amigos inseparables y compañeros de trabajo en el punto más alto de la carrera de Maradona como DT, a enemigos enfrentados públicamente y en los tribunales por presuntos manejos de dinero y utilización de imagen.