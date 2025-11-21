¿Diego Maradona tenía razón? Exsocio del "10", complicado por cheques falsos
Un antiguo colaborador de Maradona será interrogado por la Justicia debido a su supuesta vinculación con la autoría del delito.
El exfutbolista y exayudante de campo de Diego Maradona en Sudáfrica 2010, Alejandro Mancuso, enfrentará un debate oral y público en Mar del Plata. La causa busca determinar su responsabilidad en la presunta comisión de estafas por un monto cercano a los $2.500.000.
Según la información de la Agencia Noticias Argentinas y el diario La Capital, Mancuso habría recibido dinero en efectivo de los damnificados a cambio de cheques de cobro diferido que resultaron ser defectuosos.
En un primer hecho, que habría ocurrido en enero 2021, Mancuso habría obtenido $715.000 a cambio de dos cheques de pago aplazado del Banco Comafi. Luego, en el mismo mes, las víctimas entregaron más dinero por otros dos cheques (por un total de $1.770.000) emitidos por el Banco Nación.
En este sentido, la hipótesis del fiscal Santiago Eyherebide sostiene que los documentos presentaban graves fallas, siendo Mancuso quien endosó los talones, que eran al portador.
Cabe señalar que el juicio tendrá lugar en los Tribunales de Mar del Plata, aunque aún no tiene fecha de inicio.
La relación entre Alejandro Mancuso y Diego Maradona
La relación entre Alejandro Mancuso y Diego Maradona fue intensa y se caracterizó por una estrecha amistad que, lamentablemente, terminó en una ruptura pública y conflictos legales. Cabe indicar que Mancuso era considerado uno de los amigos más cercanos y confidentes del "10" en la época en que Diego fue director técnico de la Selección Argentina (2008-2010). De hecho, el astro lo nombró su ayudante de campo para el Mundial de Sudáfrica 2010.
Diego llegó a afirmar que se peleó con mucha gente, incluido Julio Grondona y hasta sus propias hijas, por defender y bancar la continuidad de Mancuso en el cuerpo técnico. Para Maradona, Mancuso era "su amigo".
Sin embargo, la amistad se rompió por cuestiones económicas y la presunta traición de Mancuso, según la versión de Maradona: el detonante fue la aparición de un contrato con una empresa china de internet (para el uso de la imagen de Maradona en un videojuego o exhibición) que supuestamente Mancuso negoció y cobró sin el consentimiento ni la autorización de Diego.
La disputa llevó a un enfrentamiento en la Justicia: el "10" inició acciones legales contra Mancuso por estafa y por la explotación no autorizada de su imagen. Incluso llegó a pedir su detención. Su exayudante, por su parte, negó haber firmado personalmente el contrato polémico, aunque reconoció haber estado involucrado en la parte que cobró el dinero.
El conflicto judicial se extendió por años hasta que, en 2017, Mancuso fue sobreseído en la causa por estafa iniciada por Maradona, aunque la imagen de su amistad quedó destruida de por vida. En resumen, pasaron de ser amigos inseparables y compañeros de trabajo en el punto más alto de la carrera de Maradona como DT, a enemigos enfrentados públicamente y en los tribunales por presuntos manejos de dinero y utilización de imagen.
