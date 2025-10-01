Así trasladaron a Matías Ozorio para su deportación a Argentina
El detenido llegará al país en un vuelo procedente de Lima. Por el contrario, la extradición de "Pequeño J" podría tardar entre uno y dos meses.
Matías Ozorio, detenido en Lima y señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J" en el marco de la investigación del crimen narco de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, será trasladado a Argentina este mismo miércoles tras ser expulsado de Perú.
Ozorio, ciudadano argentino, fue detenido el martes por la mañana en el distrito Los Olivos de la ciudad de Lima tras un impresionante operativo en conjunto entre autoridades policiales y de inteligencia de ambos países.
En su caso, al no tener registro de ingreso legal a Perú, se comenzó de forma inmediata con el procedimiento de expulsión para su traslado a Argentina, tal como había adelantado el jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, Zenón Santos Loayza Díaz.
Cómo será el traslado de Matías Ozorio de Perú a Argentina
El traslado de Ozorio se realizará en un vuelo privado este mismo miércoles con arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En este caso, el operativo será comandado por personal de la Policía Federal para luego ser entregado a la Bonaerense. Se estima que la llegada a Buenos Aires se de en horas de la tarde.
El coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la División de Inteligencia de Dirección Antidrogas (Dirandro), había adelantado a C5N que la resolución de expulsión por parte de Migraciones ya se había definido en horas de la mañana.
“Lo que corresponde ahora es la etapa de ejecución. Estamos en las coordinaciones con las autoridades de Argentina a efecto de poder materializarlo, en las próximas horas debe estar ya gestándose ese traslado desde Perú con destino hacia Argentina", había informado Pizarro.
Qué pasará con "Pequeño J"
En cuanto a la situación de “Pequeño J”, al tratarse de un ciudadano peruano, se va a esperar el pedido de extradición por parte de la Justicia argentina, que es un procedimiento diferente al de la expulsión de Ozorio.
El juez de Garantías N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, ya se encuentra trabajando en el pedido de extradición de Pequeño J.
Pizarro adelantó que la extradición "podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días".
"Actualmente se encuentra ya a disposición del juzgado de investigación preparatoria para los procedimientos de ley. Va a depender mucho del requerimiento de la documentación que puedan solicitar desde Argentina. Esto va a ser evaluado acá por las autoridades judiciales, por Cancillería, y podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días", planteó.
