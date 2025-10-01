Así trasladaron a Matías Ozorio para su deportación a Argentina

El coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la División de Inteligencia de Dirección Antidrogas (Dirandro), había adelantado a C5N que la resolución de expulsión por parte de Migraciones ya se había definido en horas de la mañana.

“Lo que corresponde ahora es la etapa de ejecución. Estamos en las coordinaciones con las autoridades de Argentina a efecto de poder materializarlo, en las próximas horas debe estar ya gestándose ese traslado desde Perú con destino hacia Argentina", había informado Pizarro.

Qué pasará con "Pequeño J"

En cuanto a la situación de “Pequeño J”, al tratarse de un ciudadano peruano, se va a esperar el pedido de extradición por parte de la Justicia argentina, que es un procedimiento diferente al de la expulsión de Ozorio.

El juez de Garantías N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, ya se encuentra trabajando en el pedido de extradición de Pequeño J.

Pizarro adelantó que la extradición "podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días".

"Actualmente se encuentra ya a disposición del juzgado de investigación preparatoria para los procedimientos de ley. Va a depender mucho del requerimiento de la documentación que puedan solicitar desde Argentina. Esto va a ser evaluado acá por las autoridades judiciales, por Cancillería, y podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días", planteó.