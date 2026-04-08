Asqueroso hallazgo: una mujer denuncia que encontró una rata dentro de una caja de chocolatada
Ocurrió en la localidad de Perico, Jujuy, donde se abrió una investigación por contaminación alimentaria.
Un repugnante hallazgo preocupa a los habitantes de Perico, provincia de Jujuy, donde una mujer denunció el hallazgo de restos de una rata en el interior de un envase de chocolatada. El hecho ya fue informado ante Defensa del Consumidor y generó alarma por la posibilidad de que se trate de un caso de contaminación alimentaria.
Según el relato de la mujer, bebió la chocolatada el viernes y, con el correr de las horas, comenzó a experimentar distintos síntomas, entre ellos náuseas, dolor de cabeza, malestar general y luego problemas gastrointestinales.
Las molestias persistieron hasta el domingo, cuando la mujer recordó la chocolatada que había consumido y decidió revisar el envase. En ese momento, aseguró, se encontró con restos que corresponderían a un roedor.
De inmediato, la mujer se dirigió al Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, donde manifestó síntomas compatibles con una posible intoxicación. Sin embargo, según denunció, no recibió la atención que esperaba.
La denunciante, identificada como Ely, indicó que el producto pertenecería a una conocida marca de chocolatada para niños y señaló que el lote tenía fecha de vencimiento 26 de julio de 2026. No obstante, estos datos forman parte de su presentación y deberán ser corroborados en el marco de la investigación.
El caso también sumó cuestionamientos hacia el organismo provincial de Defensa del Consumidor. Según relató la mujer, tras radicar la denuncia fue informada de que debería esperar al menos diez días para obtener una respuesta, además de manifestar que recibió un trato inadecuado por parte del personal. “No me ayudaron, me trataron mal”, expresó, según el sitio Que Pasa Jujuy.
Según informó el medio local, el episodio adquiere mayor gravedad por la situación personal de la denunciante, quien es madre y tiene a su cargo a un hijo con dificultades para comunicar síntomas.
A pesar de no contar con el ticket de compra, la mujer decidió avanzar con la presentación formal y conservar el envase en su heladera como posible prueba.
En paralelo, realizó un reclamo ante la empresa que fabricó el producto, aunque rechazó una propuesta de compensación la cual consistía, según indicó, consistía en la entrega de más productos.
La mujer sostuvo que el objetivo de hacer pública su denuncia es evitar que se repita una situación similar y que, de confirmarse la denuncia, se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad alimentaria.
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