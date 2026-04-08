Asqueroso hallazgo: una mujer denuncia que encontró una rata dentro de una caja de chocolatada

El caso también sumó cuestionamientos hacia el organismo provincial de Defensa del Consumidor. Según relató la mujer, tras radicar la denuncia fue informada de que debería esperar al menos diez días para obtener una respuesta, además de manifestar que recibió un trato inadecuado por parte del personal. “No me ayudaron, me trataron mal”, expresó, según el sitio Que Pasa Jujuy.

Según informó el medio local, el episodio adquiere mayor gravedad por la situación personal de la denunciante, quien es madre y tiene a su cargo a un hijo con dificultades para comunicar síntomas.

A pesar de no contar con el ticket de compra, la mujer decidió avanzar con la presentación formal y conservar el envase en su heladera como posible prueba.

En paralelo, realizó un reclamo ante la empresa que fabricó el producto, aunque rechazó una propuesta de compensación la cual consistía, según indicó, consistía en la entrega de más productos.

La mujer sostuvo que el objetivo de hacer pública su denuncia es evitar que se repita una situación similar y que, de confirmarse la denuncia, se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad alimentaria.