Paro de colectivos: cuáles son las más de 100 líneas que podrían suspender su servicio

Convocatoria oficial: El Gobierno citó a las cámaras del sector a una reunión clave para este jueves a las 11:00 horas .

Promesa de fondos: Las autoridades aseguraron que depositarán el dinero adeudado en las próximas horas.

Postura empresarial: Desde el sector de transporte fueron tajantes: "Hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada".

Cuáles son las líneas afectadas por la reducción de servicios

De manera preventiva, las cámaras empresariales de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que un total de 104 líneas de jurisdicción nacional y porteña ya están circulando con un diagrama acotado (entre un 20% y un 30% menos de frecuencia).

A continuación, el listado completo de los colectivos que podrían suspender su servicio si no se resuelve el conflicto: