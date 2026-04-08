Paro de colectivos: cuáles son las más de 100 líneas que podrían suspender su servicio
Las empresas de transporte del AMBA redujeron las frecuencias y alertaron sobre un paro de colectivos por demoras en el pago de subsidios.
Las empresas de transporte público del AMBA advirtieron sobre un inminente paro de colectivos debido a una millonaria deuda que mantiene el Gobierno nacional en concepto de subsidios, sumado a la falta de actualización de los costos operativos frente a la fuerte suba del gasoil.
Esta crisis financiera llevó a que, desde el miércoles pasado, las compañías implementaran una racionalización del servicio para evitar el colapso, provocando largas filas y esperas de hasta una hora en centros neurálgicos como Liniers y Constitución.
El reclamo empresarial y la falta de subsidios
La advertencia del cese de actividades no fue impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sino por las propias cámaras empresariales del sector (como la CEAP). Los empresarios argumentan una profunda asfixia financiera motivada por los siguientes factores:
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Deuda acumulada: Denuncian que la administración de Javier Milei les adeuda fondos correspondientes a los meses de diciembre y parte de febrero.
Sueldos en riesgo: Al no recibir estos fondos, las empresas advierten que no tienen el dinero para pagar los salarios de los choferes, cuyo límite de abono es este miércoles 8 de abril.
Combustible por las nubes: En la última adecuación de costos, el Gobierno tomó como referencia el litro de gasoil a $1.744,15, pero las empresas afirman que hoy lo pagan a $1.915 de contado, ya que las petroleras no les están entregando combustible subsidiado.
IMPORTANTE: Qué pasará con los colectivos este miércoles tras la amenaza de paro de las empresas
La intervención del Gobierno para evitar el paro de colectivos
Actualmente, el Estado destina unos $90.000 millones mensuales en asistencia a las empresas, cubriendo el 65% del costo final del boleto. Ante la amenaza de paralización y la reducción de hasta un 30% en las frecuencias diarias, la Secretaría de Transporte tomó cartas en el asunto:
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Convocatoria oficial: El Gobierno citó a las cámaras del sector a una reunión clave para este jueves a las 11:00 horas.
Promesa de fondos: Las autoridades aseguraron que depositarán el dinero adeudado en las próximas horas.
Postura empresarial: Desde el sector de transporte fueron tajantes: "Hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada".
Cuáles son las líneas afectadas por la reducción de servicios
De manera preventiva, las cámaras empresariales de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que un total de 104 líneas de jurisdicción nacional y porteña ya están circulando con un diagrama acotado (entre un 20% y un 30% menos de frecuencia).
A continuación, el listado completo de los colectivos que podrían suspender su servicio si no se resuelve el conflicto:
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Líneas del 1 al 49: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.
Líneas del 51 al 98: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.
Líneas del 100 al 148: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146 y 148.
Líneas del 150 al 197: 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
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