Mendoza: imputan a diez jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual durante un "bautismo"

En su relato dio detalles de los abusos: una de las adultas la obligó a desnudarse y cubrirse el pecho con papeles u hojas sujetadas con cinta. También le vendaron los ojos con toallitas femeninas y les habrían metido salchichas en la boca al tiempo que las obligaron a ponerse en cuatro patas y simular ser perros.

La joven denunció además que todo fue filmado sin su consentimiento y que luego fue amenazada para que no hablara. “Me sentí vulnerable, humillada y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar”, expresó.

Según la denunciante, al menos otras cinco menores habrían formado parte del hecho, pero solo ella se animó a efectuar la denuncia. “A ellas las ganas de pertenecer a un grupo las superaron. Al principio dijeron 'la pasamos mal', se les fue las manos, está mal. Si vos hablás, saltamos todas, lo tengo en el chat. Pero al final nadie saltó. Una dijo 'no nos van a creer'. Creo que no hablaron por querer seguir jugando en primera, por seguir perteneciendo”, consideró.

La joven, que desde los ocho años había jugado a hockey en el Club Alemán de Mendoza, tuvo que irse de la institución. Las imputadas, en cambio, continuaron en Primera División, al menos durante 2025: “Estas chicas siguen jugando, se siguen juntando entre ellas, no tuvieron ningún tipo de consecuencia. En cambio, yo me cambié de club, perdí todo mi círculo social, en ese club pasé nueve años. Después dejé hockey, me quedé sin amigos ni deporte porque me dejó de apasionar”, indicó.

Las deportistas serán imputadas por el delito de “abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas”, según ordenó en marzo el fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, ante la solicitud del fiscal de Delitos Sexuales Mauro Perassi, quien investiga el caso.

De las diez jugadoras de hockey de Club Alemán denunciadas por el presunto abuso sexual a una menor, solo seis se presentarán esta tarde en el Polo Judicial para ser imputadas. En tanto, las cuatro restantes fueron citadas ayer por la Fiscalía de Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, pero la audiencia se suspendió a pedido de la abogada defensora, Mariana Silvestri.