Mendoza: imputan a diez jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual durante un "bautismo"
La víctima, que por entonces era menor de edad, relató con detalles lo ocurrido durante el “ritual de bienvenida”.
Diez jugadoras de hockey del Club Alemán de Mendoza fueron imputadas por abuso sexual en el marco de una causa que investiga una denuncia realizada por una compañera que, al momento del presunto hecho, era menor de edad.
La causa se inició en abril de 2023 pero había sido archivada el año pasado cuando una fiscal consideró que no existía delito penal porque “no hubo contacto físico directo”. Ahora, una revisión del caso obligó al Ministerio Público Fiscal a avanzar con la imputación y reabrir el expediente judicial.
El hecho denunciado habría ocurrido 20 de abril de 2023, durante una concentración del plantel en Guaymallén, cuando la denunciante tenía 16 años. Según su testimonio, todo se dio en el contexto de un “bautismo” por su ascenso a la Primera División de hockey del Club Alemán.
Denuncia a jugadoras de hockey por abuso: la declaración de la víctima
La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que fue llevada por las jugadoras de primera a un baño del club junto a otras menores de edad, donde habrían sido obligadas a desnudarse y atravesar situaciones que describió como humillantes.
“Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban hacer. En el momento, por las ganas de pertenecer, dije 'tengo que pasarlo'. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada. Me sentí tan humillada”, relató en ese entonces en una entrevista concedida al diario Los Andes.
En su relato dio detalles de los abusos: una de las adultas la obligó a desnudarse y cubrirse el pecho con papeles u hojas sujetadas con cinta. También le vendaron los ojos con toallitas femeninas y les habrían metido salchichas en la boca al tiempo que las obligaron a ponerse en cuatro patas y simular ser perros.
La joven denunció además que todo fue filmado sin su consentimiento y que luego fue amenazada para que no hablara. “Me sentí vulnerable, humillada y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar”, expresó.
Según la denunciante, al menos otras cinco menores habrían formado parte del hecho, pero solo ella se animó a efectuar la denuncia. “A ellas las ganas de pertenecer a un grupo las superaron. Al principio dijeron 'la pasamos mal', se les fue las manos, está mal. Si vos hablás, saltamos todas, lo tengo en el chat. Pero al final nadie saltó. Una dijo 'no nos van a creer'. Creo que no hablaron por querer seguir jugando en primera, por seguir perteneciendo”, consideró.
La joven, que desde los ocho años había jugado a hockey en el Club Alemán de Mendoza, tuvo que irse de la institución. Las imputadas, en cambio, continuaron en Primera División, al menos durante 2025: “Estas chicas siguen jugando, se siguen juntando entre ellas, no tuvieron ningún tipo de consecuencia. En cambio, yo me cambié de club, perdí todo mi círculo social, en ese club pasé nueve años. Después dejé hockey, me quedé sin amigos ni deporte porque me dejó de apasionar”, indicó.
Las deportistas serán imputadas por el delito de “abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas”, según ordenó en marzo el fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, ante la solicitud del fiscal de Delitos Sexuales Mauro Perassi, quien investiga el caso.
De las diez jugadoras de hockey de Club Alemán denunciadas por el presunto abuso sexual a una menor, solo seis se presentarán esta tarde en el Polo Judicial para ser imputadas. En tanto, las cuatro restantes fueron citadas ayer por la Fiscalía de Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, pero la audiencia se suspendió a pedido de la abogada defensora, Mariana Silvestri.
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