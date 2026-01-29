Ataque en San Justo: intentó matar a su padre y en la huida atropelló a un joven
El violento episodio ocurrió en una zona comercial cuando el agresor, que había denunciado previamente a su papá jubilado, lo atacó en su lugar de trabajo y luego escapó a toda velocidad.
Un hecho de extrema violencia sacudió a la localidad bonaerense de San Justo, donde un hombre protagonizó una secuencia dramática que incluyó un intento de homicidio contra su propio padre y un atropello durante la fuga. El episodio ocurrió en una zona comercial ubicada sobre la calle Rosas, entre Madariaga y Bermejo, y generó pánico entre empleados, vecinos y transeúntes que presenciaron parte de la escena.
Todo comenzó cuando los trabajadores de un comercio escucharon una fuerte frenada en la calle. Instantes después, un hombre ingresó al local en medio de un ataque de furia, visiblemente alterado y fuera de control. Sin mediar demasiadas palabras, comenzó a insultar a uno de los empleados, un jubilado de 70 años que resultó ser su padre. La discusión escaló rápidamente y pasó de los gritos a las amenazas directas.
Según relataron testigos, el agresor tomó un objeto contundente y atacó al hombre mayor con la clara intención de causarle daño grave. El jubilado pidió ayuda desesperadamente y fue auxiliado por sus compañeros de trabajo y algunos vecinos que intervinieron para defenderlo y evitar que la agresión terminara en una tragedia mayor. La situación fue caótica y dejó a todos los presentes en estado de shock.
Al advertir que iba a ser retenido o denunciado, el atacante decidió escapar. Se subió a su Citroën C4 gris y emprendió la huida de manera temeraria, avanzando incluso por la vereda comercial, donde había una gran cantidad de personas. En ese trayecto, atropelló a un hombre de 26 años que no logró advertir la maniobra. El impacto fue tan violento que la víctima terminó dando una vuelta en el aire, lo que generó escenas de desesperación entre quienes observaban la secuencia.
Pese a la gravedad de lo ocurrido, el agresor continuó su fuga durante algunos metros más, hasta que finalmente fue detenido e identificado por las fuerzas de seguridad. Fuentes judiciales confirmaron que el hombre había denunciado previamente a su padre, un dato que ahora es analizado por los investigadores para comprender el trasfondo del conflicto familiar y el contexto en el que se produjo el ataque.
La Justicia trabaja para esclarecer ambos hechos: el intento de homicidio contra el jubilado y el atropello al joven durante la huida. El estado de salud de las víctimas y la responsabilidad penal del agresor son ahora los ejes de una causa que generó una fuerte conmoción en San Justo y volvió a poner en debate los episodios de violencia intrafamiliar y sus consecuencias en el espacio público.
