Ataque en San Justo: intentó matar a su padre y en la huida atropelló a un joven

Al advertir que iba a ser retenido o denunciado, el atacante decidió escapar. Se subió a su Citroën C4 gris y emprendió la huida de manera temeraria, avanzando incluso por la vereda comercial, donde había una gran cantidad de personas. En ese trayecto, atropelló a un hombre de 26 años que no logró advertir la maniobra. El impacto fue tan violento que la víctima terminó dando una vuelta en el aire, lo que generó escenas de desesperación entre quienes observaban la secuencia.