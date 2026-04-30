Video: vecinos atraparon a un motochorro y lo desmayaron con una maniobra de Jiu Jitsu

El repartidor, uno de los principales blancos de los robos de motochorros, le pegó varias veces en la cabeza con el casco de la moto. Mientras que otro le aplicó una llave de Jiu Jitsu (Mataleón) y lo desmayó.

La maniobra provocó que el delincuente perdiera el conocimiento momentáneamente, lo que permitió a los vecinos mantenerlo asegurado hasta el arribo de las fuerzas de seguridad.

Minutos después del incidente, efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron al arresto formal del individuo. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial de la jurisdicción, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Un comerciante de la zona relató cómo comenzaron a advertir lo que estaba pasando gracias a las cámaras de seguridad del barrio.

“Otro comerciante me manda un mensaje que habían robado una moto, si le podía pasar los videos. Vi en el video de que dobla la moto, atrás vienen dos y lo agarran justo enfrente del taller”, explicó el testigo que es dueño del comercio que estaba en la cuadra donde sucedió todo.

El vecino describió que la víctima logró resistirse y eso fue clave para que el robo no se concretara. “El chico al que le iban a robar la moto forcejea con el chorro y se caen al piso”, recordó en diálogo con Eltrece.

Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de la justicia bajo los cargos de intento de robo. Las autoridades trabajan en la identificación del cómplice que escapó, analizando las cámaras de monitoreo público para determinar su paradero.