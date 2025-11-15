Autopista Ezeiza-Cañuelas con tránsito reducido por el incendio y explosión en el Polo Industrial

El operativo de emergencia desplegado para contener el fuego y controlar posibles riesgos se mantiene activo, con agentes encargados de monitorear la zona. Aunque parte del tráfico ya puede circular, las demoras persisten y el humo continúa siendo un factor de alerta para las unidades móviles que operan en el polígono industrial. Las autoridades todavía no han informado públicamente un balance final sobre las causas exactas de la explosión, por lo que se descarta por ahora realizar conjeturas sobre el origen del incidente.