Autopista Ezeiza-Cañuelas con tránsito reducido por el incendio y explosión en el Polo Industrial
Personal de la autovía redujo la circulación vehicular a la altura del incidente por seguridad.
La explosión seguida de un incendio en el Polo Industrial de Ezeiza provocó que la Autopista Ezeiza-Cañuelas sufriera una restricción vehicular inmediata: por seguridad, se redujo la circulación a la altura del kilómetro 44, justo en la zona del siniestro. Según reportaron testigos, un denso humo cubre gran parte del área, lo que dificulta no solo la visibilidad para los conductores, sino también las tareas de los equipos que operan en el lugar.
Desde la cuenta oficial de Corredores Viales se indicó que, si bien ya está “liberado el tránsito en ambos sentidos en el km 44 … zona del Polo Industrial de Ezeiza”, aún hay señalización activa y personal de seguridad trabajando en el sector. “Circule con precaución y respete las indicaciones del personal”, agregaron, reforzando el llamado a la prudencia para quienes transitan por la autovía.
El operativo de emergencia desplegado para contener el fuego y controlar posibles riesgos se mantiene activo, con agentes encargados de monitorear la zona. Aunque parte del tráfico ya puede circular, las demoras persisten y el humo continúa siendo un factor de alerta para las unidades móviles que operan en el polígono industrial. Las autoridades todavía no han informado públicamente un balance final sobre las causas exactas de la explosión, por lo que se descarta por ahora realizar conjeturas sobre el origen del incidente.
En este contexto crítico, se recomienda a los conductores planificar su paso por la autopista, reducir la velocidad, y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad. El control del incendio y la normalización total del tránsito dependerán, en buena medida, de la evolución del foco ígneo y del humo residual en la zona.
