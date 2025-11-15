Boca cambió su lugar de entrenamiento por el incendio y explosión en Ezeiza: todos los detalles
El Xeneize se vio afectado por el incendio cerca del predio.
Boca Juniors modificó el lugar de entrenamiento, a un día del partido con Tigre en La Bombonera, para cerrar su participación en el grupo A del Torneo Clausura por la explosión de anoche en Ezeiza llevó a que los entrenamientos se mudaran de Boca Predio a Casa Amarilla y así ambos planteles se entrenen juntos. Claudio Úbeda aprovechará el día para confirmar el equipo que barajó en la semana.
El siniestro, que activó el código rojo a nivel sanitario, tuvo un alto impacto ambiental por el humo y el polvo originado tras la detonación. Para resguardar la salud de los futbolistas, el club decidió cambiar la sede de la práctica que estaba prevista en Boca Predio, situado en la misma localidad.
La jornada de trabajo es clave para el DT Úbeda, quien terminará de resolver la formación que trabajó durante la semana, con la posible inclusión de Ander Herrera desde el inicio. El plantel profesional de Boca compartirá el espacio en Casa Amarilla con el de Reserva al mando de Mariano Herrón, que también mudó su entrenamiento por la misma razón.
Mientras la Reserva se prepara para afrontar los cuartos de final ante Instituto el próximo miércoles, la Primera trabaja de cara a cerrar la fase regular del Torneo Clausura e ir por todo en los playoffs. A pesar de tener garantizada su presencia en octavos de final y en la próxima Copa Libertadores, lo más probable es que Úbeda use a la mayoría de los titulares que vienen jugando.
Milton Giménez, con cuatro amarillas, será preservado para evitar una quinta que lo deje afuera de la siguiente instancia. Algo que le sucedió a Lautaro di Lollo, amonestado ante River y reemplazado este domingo por Nicolás Figal. Por el delantero ex-Banfield ingresaría Ander Herrera, para sumarse al mediocampo y liberar a Exequiel Zeballos en ataque.
Úbeda hará una modificación obligada (Nicolás Figal por Luciano Di Lollo) y podría ordenar el ingreso de Herrera en lugar del chileno Carlos Palacios. Además, se espera que incluya nuevamente entre los convocados a Edinson Cavani, quien estuvo sentado en el banco de suplentes en el Superclásico del pasado domingo.
