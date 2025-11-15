Boca cambió su lugar de entrenamiento por el incendio y explosión en Ezeiza: todos los detalles

Mientras la Reserva se prepara para afrontar los cuartos de final ante Instituto el próximo miércoles, la Primera trabaja de cara a cerrar la fase regular del Torneo Clausura e ir por todo en los playoffs. A pesar de tener garantizada su presencia en octavos de final y en la próxima Copa Libertadores, lo más probable es que Úbeda use a la mayoría de los titulares que vienen jugando.