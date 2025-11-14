Qué se sabe del joven de 22 años que pateó a una nena en Palermo: el caso ya está en la Justicia
La familia del muchacho afirmó que tiene un certificado de discapacidad por un diagnóstico relacionado a su salud mental, y por eso no fue detenido.
Un hombre de 22 años quedó escrachado esta semana en un video donde se lo ve patear a una nena en una calle de Palermo. El ataque sucedió el jueves de esta semana pero este viernes tomó relevancia porque se difundió la grabación de una cámara de seguridad.
A partir de la difusión del video las cámaras de televisión se apostaron cerca de la vivienda del joven, sobre la calle Güemes a la altura de Gurruchaga, pero no se lo divisó en toda la jornada. En vez trascendieron detalles sobre su vida, como que tiene un retraso madurativo y por eso le tramitaron un certificado único de discapacidad (CUD), según explicó su madre.
Por eso no fue detenido apenas ocurrió el ataque aunque los vecinos se encargaron de contenerlo hasta que llegó la Policía, probablemente desde la comisaría ubicada a la vuelta, en Gurruchaga y Santa Fe.
En vez, los oficiales le sacaron foto a la credencial del CUD y lo dejaron en manos de su madre. El retraso madurativo mencionado por la mujer sería en realidad un diagnóstico de autismo severo, informó el diario La Nación.
Cómo fue el ataque de una nena en Palermo
El joven que se puso delante de una nena de seis años que corría por la vereda sólo para clavarle la rodilla en el pecho, como se puede apreciar en la grabación de una cámara de seguridad de la cuadra.
La madre de la nena estaba a pocos metros del lugar con su otra hija y vio la secuencia con horror.
“Se acercó esta persona, se le paró adelante, le metió una patada y salió corriendo. Lo primero que atiné a hacer fue correr a ver a mi hija. Por supuesto estaba asustada, llorando”, describió Ana, la madre de la nena.
Tras el ataque, el hombre intentó escaparse corriendo, pero fue detenido a los pocos metros por un policía que se encontraba en la esquina y se acercó tras escuchar los pedidos de ayuda de la madre de la nena y de los demás testigos de la agresión.
Cuando el oficial lo interceptó, el agresor le mostró su CUD.
“El policía me decía: 'Pero tiene un carnet'. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Para ser violento?'”, cuestionó la madre de la nena.
La pequeña fue revisada por médicos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) que constataron que no presentaba lesiones físicas pero indicaron que fuera a un control posterior.
El caso está ahora en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°7.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario