Qué se sabe del joven de 22 años que pateó a una nena en Palermo: el caso ya está en la Justicia

La madre de la nena estaba a pocos metros del lugar con su otra hija y vio la secuencia con horror.

“Se acercó esta persona, se le paró adelante, le metió una patada y salió corriendo. Lo primero que atiné a hacer fue correr a ver a mi hija. Por supuesto estaba asustada, llorando”, describió Ana, la madre de la nena.

mama nena golpeada palermo

Tras el ataque, el hombre intentó escaparse corriendo, pero fue detenido a los pocos metros por un policía que se encontraba en la esquina y se acercó tras escuchar los pedidos de ayuda de la madre de la nena y de los demás testigos de la agresión.

Cuando el oficial lo interceptó, el agresor le mostró su CUD.

“El policía me decía: 'Pero tiene un carnet'. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Para ser violento?'”, cuestionó la madre de la nena.

La pequeña fue revisada por médicos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) que constataron que no presentaba lesiones físicas pero indicaron que fuera a un control posterior.

El caso está ahora en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°7.