Las recomendaciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ante la nube tóxica en Ezeiza
El fuego arrasó varias empresas y obligó a cerrar la autopista; bomberos de toda la región luchan para evitar una catástrofe mayor.
El incendio de enormes proporciones desató el pánico anoche en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, y todavía mantiene en alerta máxima a las autoridades y a los vecinos de la región.
El fuego se propagó rápidamente y alcanzó a varias firmas vecinas, lo que generó una situación crítica que obligó a desplegar un operativo de emergencia sin precedentes.
Por el hecho se confirma el traslado de múltiples heridos a distintos centros sanitarios. En el lugar trabajan en coordinación los equipos de emergencia, incluyendo Bomberos, Policía, personal de Salud, y las áreas de Defensa Civil provincial y municipal. Se encuentran en investigación las causas del siniestro.
Con respecto a la nube tóxica y la salud respiratoria. La inhalación es la vía predominante de exposición (nariz, senos paranasales, garganta, pulmones), dependiendo de la concentración de los contaminantes inhalados, la duración de la exposición y la proximidad. Los efectos agudos son causados principalmente por partículas, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, entre otros. Los síntomas incluyen irritación de las vías respiratorias altas y la piel; abundante secreción nasal; tos; dificultad respiratoria; irritación de los ojos, la nariz y la garganta; y agravamiento de la sinusitis y el asma, y otras enfermedades respiratorias preexistentes.
Las recomendaciones ante un incendio y eventual exposición a sus humos
La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria sugiere, antes que nada, verifique la dirección del viento.
1- Si le es posible alejarse de la zona, hágalo cuanto antes, sin pánico, siempre en dirección perpendicular al viento.
2- Si no puede abandonar su casa cierre bien puertas y ventanas y coloque trapos húmedos que sellen los umbrales. Si ingresó humo a su casa, muévase lo más cerca del piso posible.
3- Tenga en cuenta que los barbijos de tela, a lo sumo, filtran partículas sólidas de los humos, no gases.
4- En combustiones de materiales diversos suelen generarse gases tóxicos como monóxido de carbono, cianuro, gases ácidos e irritantes, etc. que sólo se filtran a través de máscaras especiales y hasta ciertos niveles máximos de concentración (nótese que los bomberos, llegado el caso, acuden con equipos de respiración autónomos con tubos de aire propios).
5- Busque información oficial y tenga en cuenta recomendaciones de autoridades.
6- Evite actividades al aire libre hasta que sea seguro realizarlo.
7- Ante cualquier síntoma acérquese al centro de salud.
