Las recomendaciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ante la nube tóxica en Ezeiza

1- Si le es posible alejarse de la zona, hágalo cuanto antes, sin pánico, siempre en dirección perpendicular al viento.

2- Si no puede abandonar su casa cierre bien puertas y ventanas y coloque trapos húmedos que sellen los umbrales. Si ingresó humo a su casa, muévase lo más cerca del piso posible.

3- Tenga en cuenta que los barbijos de tela, a lo sumo, filtran partículas sólidas de los humos, no gases.

4- En combustiones de materiales diversos suelen generarse gases tóxicos como monóxido de carbono, cianuro, gases ácidos e irritantes, etc. que sólo se filtran a través de máscaras especiales y hasta ciertos niveles máximos de concentración (nótese que los bomberos, llegado el caso, acuden con equipos de respiración autónomos con tubos de aire propios).

5- Busque información oficial y tenga en cuenta recomendaciones de autoridades.

6- Evite actividades al aire libre hasta que sea seguro realizarlo.

7- Ante cualquier síntoma acérquese al centro de salud.