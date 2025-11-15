Comunicado de la Agencia Federal de Emergencias por la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza
El organismo brindó información oficial sobre el estado de situación en la zona tras el estallido.
El incendio de grandes proporciones que anoche sacudió al Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, continúa activo pero está contenido dentro del perímetro, según confirmó este sábado la Agencia Federal de Emergencia.
En ese sentido, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, precisó que unas 500 personas trabajaron para contener el fuego y puntualizó que el operativo va a continuar por 48 horas más.
García también señaló que “no estamos frente a una nube tóxica, ni humo que represente una peligrosidad para la sociedad civil”, pero advirtió que “hay partículas suspendidas en el aire, que son muy pequeñas y no tenemos capacidad de verlas, y que si tenemos una exposición continuada pueden tener alguna afectación”.
“Para la población, a medida que pasen las horas del día y el viento aumente la velocidad, se va a disipar el humo más fácilmente”, remarcó.
La Municipalidad de Ezeiza descartó que haya signos de contaminación química en el aire
A través de un comunicado, la Municipalidad de Ezeiza descartó que se hayan encontrado signos de propagación de contaminación química en el aire por el incendio de las distintas fábricas ubicadas en la planta.
Si bien no confirmaron el origen del fuego, señalaron que habría comenzado en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. El incendio se extendió a empresas lindantes.
"El operativo de los cuerpos de Bomberos se centra actualmente en proteger a la empresa Flamia, la cual almacena productos altamente inflamables, para evitar una mayor propagación. Empresas como Sinteplast y Molinos Cañuelas, que también manejan materiales inflamables, se reportan fuera de peligro en este momento", avisaron desde Ezeiza.
Nicolás Kreplak informó cuál es el estado de salud de las personas asistidas por la explosión en Ezeiza
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó en X que “todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados” tras la explosión ocurrida anoche en el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.
Según detalló, “de los 8 pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los dos restantes, estables y sin complicaciones, continuaron su atención en sus respectivas coberturas de salud”.
Además, clínicas y sanatorios de la región, atendieron “15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores)”, y se asistió también a “una persona vecina con un infarto”.
El ministro agregó que el Centro Provincial de Toxicología recibió “45 llamados vinculados al incidente”, todos por consultas de orientación que “no requirieron derivación al sistema de salud”.
En la zona, precisó, continúa montado un shock room con unidades móviles de terapia intensiva para asistir a los bomberos que siguen trabajando en el incendio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario