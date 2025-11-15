Comunicado de la Agencia Federal de Emergencias por la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza

Si bien no confirmaron el origen del fuego, señalaron que habría comenzado en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. El incendio se extendió a empresas lindantes.

"El operativo de los cuerpos de Bomberos se centra actualmente en proteger a la empresa Flamia, la cual almacena productos altamente inflamables, para evitar una mayor propagación. Empresas como Sinteplast y Molinos Cañuelas, que también manejan materiales inflamables, se reportan fuera de peligro en este momento", avisaron desde Ezeiza.

Nicolás Kreplak informó cuál es el estado de salud de las personas asistidas por la explosión en Ezeiza

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó en X que “todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados” tras la explosión ocurrida anoche en el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

Según detalló, “de los 8 pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los dos restantes, estables y sin complicaciones, continuaron su atención en sus respectivas coberturas de salud”.

Además, clínicas y sanatorios de la región, atendieron “15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores)”, y se asistió también a “una persona vecina con un infarto”.

El ministro agregó que el Centro Provincial de Toxicología recibió “45 llamados vinculados al incidente”, todos por consultas de orientación que “no requirieron derivación al sistema de salud”.

En la zona, precisó, continúa montado un shock room con unidades móviles de terapia intensiva para asistir a los bomberos que siguen trabajando en el incendio.