Avanza la ciclogénesis en AMBA: se esperan lluvias severas y granizo con una fuerte baja de temperatura
Se esperan tormentas esta noche para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que darán paso a temperaturas bajas. Pero el alivio no durará mucho tiempo.
Este fin de semana será ideal para comer tortas fritas a resguardo del clima, porque el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incluirá tormentas, lluvias fuertes, vientos y otros elementos de la ciclogénesis.
El fenómeno de ciclogénesis tendrá a la Argentina ante una semana de clima inestable por un sistema de baja presión que potencia tormentas, ráfagas intensas y caída de granizo en varias provincias.
Todo el país en alerta por ciclogénesis
Para este fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío ya impacta en gran parte del territorio y comienza a consolidar un centro de baja presión sobre el sudeste bonaerense, una de las zonas donde el sistema gana mayor protagonismo.
Además, el SMN emitió alertas por tormentas en Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero.
La Ciclogénesis actual se da en un contexto típico de marzo, cuando la combinación de aire cálido, humedad disponible y el ingreso de un frente frío genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas fuertes.
Este fin de semana, el sistema se verá reforzado por una vaguada en altura, lo que favorece la organización de las precipitaciones y la intensificación de los fenómenos.
De hecho, el fenómeno ya dejó su marca las últimas horas en localidades de La Pampa, Mendoza, San Luis y el oeste de Buenos Aires, donde se registraron caída de granizo, ráfagas intensas y anegamientos.
A medida que el sistema avanza de oeste a este, las tormentas comienzan a ganar organización.
El foco de mayor intensidad se desplaza hacia el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde el nivel de alerta asciende a naranja. En esas regiones, se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con potencial de generar daños.
Pronóstico del tiempo para el AMBA
En medio de este escenario, el AMBA tendrá un alivio temporario. Tras el paso de las tormentas del sábado, el domingo se presentará con condiciones más estables.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó en su pronóstico del tiempo un domingo con temperaturas entre los 14 y los 24 grados, buena presencia de sol y sin probabilidades de lluvias.
La mañana del domingo será fresca debido al ingreso de viento del sur, mientras que por la tarde el viento rotará hacia el este, favoreciendo un ambiente más templado.
Para el lunes se espera un leve cambio: la mínima subirá a 17 grados y la máxima descenderá a 22, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones.
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