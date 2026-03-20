Avanza la ciclogénesis en AMBA: se esperan lluvias severas y granizo con una fuerte baja de temperatura

tormenta

Este fin de semana, el sistema se verá reforzado por una vaguada en altura, lo que favorece la organización de las precipitaciones y la intensificación de los fenómenos.

De hecho, el fenómeno ya dejó su marca las últimas horas en localidades de La Pampa, Mendoza, San Luis y el oeste de Buenos Aires, donde se registraron caída de granizo, ráfagas intensas y anegamientos.

A medida que el sistema avanza de oeste a este, las tormentas comienzan a ganar organización.

El foco de mayor intensidad se desplaza hacia el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde el nivel de alerta asciende a naranja. En esas regiones, se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con potencial de generar daños.

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Pronóstico del tiempo para el AMBA

En medio de este escenario, el AMBA tendrá un alivio temporario. Tras el paso de las tormentas del sábado, el domingo se presentará con condiciones más estables.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó en su pronóstico del tiempo un domingo con temperaturas entre los 14 y los 24 grados, buena presencia de sol y sin probabilidades de lluvias.

La mañana del domingo será fresca debido al ingreso de viento del sur, mientras que por la tarde el viento rotará hacia el este, favoreciendo un ambiente más templado.

Para el lunes se espera un leve cambio: la mínima subirá a 17 grados y la máxima descenderá a 22, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones.