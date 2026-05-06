🔴Mapa de la lluvia EN VIVO: minuto a minuto del tormentón con ciclogénesis en el AMBA

El mapa interactivo refleja con distintos colores (del azul al rojo) la intensidad exacta de las precipitaciones y la actividad eléctrica en la zona, permitiendo anticipar en qué momento preciso golpeará el sistema más severo en cada barrio del Área Metropolitana de Buenos Aires. Ante este panorama sumamente inestable, las autoridades recomiendan extrema precaución al circular por la vía pública.