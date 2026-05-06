🔴Mapa de la lluvia EN VIVO: minuto a minuto del tormentón con ciclogénesis en el AMBA
Seguí en directo el avance de la lluvia sobre Buenos Aires. El mapa interactivo te muestra el impacto del tormentón y la ciclogénesis minuto a minuto.
La llegada de una profunda ciclogénesis mantiene en alerta a toda la región metropolitana. Con el paso de las horas, la lluvia comenzará a ganar intensidad, afectando a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con un clima adverso, tormentón con ráfagas fuertes y mucha caída de agua.
Seguí en vivo el avance de la lluvia y el tormentón
Para no llevarse sorpresas al salir de casa o planificar la jornada, los usuarios pueden monitorear el avance del tormentón en tiempo real. Gracias a las plataformas de radares satelitales en línea, es totalmente posible observar la evolución de esta ciclogénesis que amenaza con dejar importantes acumulados de precipitación en pocas horas.
IMPORTANTE: A qué hora llueve en el AMBA este miércoles 6 de mayo
El mapa interactivo refleja con distintos colores (del azul al rojo) la intensidad exacta de las precipitaciones y la actividad eléctrica en la zona, permitiendo anticipar en qué momento preciso golpeará el sistema más severo en cada barrio del Área Metropolitana de Buenos Aires. Ante este panorama sumamente inestable, las autoridades recomiendan extrema precaución al circular por la vía pública.
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