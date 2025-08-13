Pronóstico de mal tiempo: cuándo volverían las lluvias a Buenos Aires

Desde el jueves volverían a bajar las marcas térmicas, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13, acompañado por cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche. El viernes tendría condiciones similares, con un termómetro oscilando entre 3 y 14 grados.

LLUVIAS RELAMPAGOS Lluvias en el AMBA.

En tanto, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional que llega hasta el sábado inclusive no prevé precipitaciones para esta semana. Ese día que marca el inicio del fin de semana tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 7 y 14 grados.

Por qué llueve menos en el AMBA

En los últimos meses, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense notaron un patrón meteorológico inusual: llueve menos de lo habitual. Según especialistas, este fenómeno no responde a una sola causa, sino a la combinación de factores climáticos regionales y globales.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional explican que la región atraviesa un período dominado por sistemas de alta presión más frecuentes de lo normal. Estas masas de aire generan estabilidad atmosférica, lo que dificulta la formación de nubes de desarrollo y, por ende, reduce la probabilidad de precipitaciones.

ciudad dia soleado

A esto se suma la influencia de corrientes oceánicas y cambios en la circulación atmosférica vinculados a fenómenos como La Niña y El Niño. Aunque actualmente la fase cálida de El Niño suele favorecer las lluvias, la distribución temporal puede alterarse, concentrando las precipitaciones en eventos más aislados e intensos, en lugar de lluvias regulares y moderadas.

Los meteorólogos advierten que esta situación no significa que no vaya a llover en lo que resta del año, sino que las precipitaciones podrían llegar de forma más esporádica y, en algunos casos, acompañadas de tormentas fuertes.

Mientras tanto, los expertos recomiendan a los municipios y a la población prestar atención al manejo del agua y a los pronósticos oficiales, ya que la irregularidad en las lluvias podría impactar en el abastecimiento y en la actividad agrícola de la región.