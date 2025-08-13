Se adelanta el regreso de las lluvias a Buenos Aires: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

image

La inestabilidad será protagonista toda la semana porque se esperan también precipitaciones para la jornada del miércoles 20 de agosto y recién al jueves siguiente comenzarían a mejorar las condiciones del tiempo.

Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

frio frio polar Frío polar en la zona del AMBA.

El jueves y viernes que viene serían, hasta el momento, las jornadas con más frío de la semana. De esta manera, el jueves tendría cielo algo nublado, con una temperatura mínima que arrancará en -1 grados, y subiendo hasta 12 de máxima, en la que se espera una jornada bien de invierno.

Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 2 y 12 grados, pero con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche.