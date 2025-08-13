Se adelanta el regreso de las lluvias a Buenos Aires: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
Las lluvias volverían antes de lo previsto a la zona del AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional y el detalle de lo que se viene.
Se viene el regreso de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y pronosticadores del tiempo indican que pueden ser varios los días con tormentas en la Capital Federal y sus alrededores en los próximos días.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también comenzó a anunciar lluvias para la zona del AMBA, algo que no había sucedido en los últimos días.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Pronosticadores del tiempo comenzaron a anunciar la posibilidad de lluvias durante esta semana, siendo el sábado 16 de mayo el día con más chances de que se produzcan algunas precipitaciones débiles.
Pero no será el único día con tormentas, porque la semana que viene arrancará con chaparrones, que tendrían varias jornadas de continuidad.
Para el lunes 18 de agosto se esperan algunas tormentas pero el peor día de la semana sería el martes 19, con lluvias fuertes durante toda la jornada, con algunos chaparrones probablemente fuertes.
La inestabilidad será protagonista toda la semana porque se esperan también precipitaciones para la jornada del miércoles 20 de agosto y recién al jueves siguiente comenzarían a mejorar las condiciones del tiempo.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El jueves y viernes que viene serían, hasta el momento, las jornadas con más frío de la semana. De esta manera, el jueves tendría cielo algo nublado, con una temperatura mínima que arrancará en -1 grados, y subiendo hasta 12 de máxima, en la que se espera una jornada bien de invierno.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 2 y 12 grados, pero con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche.
