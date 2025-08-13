Atención, llega una fuerte baja de temperaturas en Buenos Aires: cuándo será el día más frío de la semana
El Servicio Meteorológico Nacional llega con malas y buenas noticias para el AMBA: cuándo se va el frío.
Tras un comienzo de semana con temperaturas templadas y hasta sensación primaveral, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la llegada de una nueva irrupción de aire frío que volverá a bajar bruscamente los valores térmicos.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de una masa de aire polar desde el sur del país provocará un marcado descenso en las marcas mínimas y máximas entre el miércoles y el viernes. Las mañanas se presentarán con heladas en zonas suburbanas y mínimas cercanas a los 3°C en la Ciudad, mientras que las máximas no superarán los 13°C.
Frío polar en el AMBA
El día más frío de agosto será este jueves 14, con marcas térmicas mínimas que llegarán a los 0 grados en algunas zonas del conurbano bonaerense.
En tanto, en la Capital Federal se espera una mínima de 3 grados aunque las marcas térmicas podrían ser más bajas todavía.
El fenómeno se debe a un cambio en la circulación de vientos, que pasarán a soplar del sur y sudeste, transportando aire más frío y seco. Esta situación se mantendrá hasta el final de la semana laboral, con cielos mayormente despejados pero un ambiente muy fresco.
¿Cuándo vuelve el calorcito? La buena noticia es que el frío intenso tendrá fecha de vencimiento: a partir del sábado, el viento rotará al norte y comenzará un paulatino ascenso de las temperaturas. El domingo ya se esperan máximas por encima de los 18°C y para el inicio de la próxima semana podría registrarse un nuevo episodio de clima casi primaveral.
Pronóstico para el AMBA
¿Qué es una masa de aire polar y por qué enfría tanto?
Una masa de aire polar es un gran volumen de aire que se origina en regiones cercanas a los polos o zonas de alta latitud. Estas masas se caracterizan por ser frías y secas.
Cuando se desplazan hacia el norte y llegan al centro del país, provocan un marcado descenso de temperatura. Su avance suele estar acompañado de viento sur y, en algunos casos, heladas, especialmente en áreas abiertas o rurales.
