Atención, llega una fuerte baja de temperaturas en Buenos Aires: cuándo será el día más frío de la semana

¿Cuándo vuelve el calorcito? La buena noticia es que el frío intenso tendrá fecha de vencimiento: a partir del sábado, el viento rotará al norte y comenzará un paulatino ascenso de las temperaturas. El domingo ya se esperan máximas por encima de los 18°C y para el inicio de la próxima semana podría registrarse un nuevo episodio de clima casi primaveral.

Pronóstico para el AMBA

image

¿Qué es una masa de aire polar y por qué enfría tanto?

Una masa de aire polar es un gran volumen de aire que se origina en regiones cercanas a los polos o zonas de alta latitud. Estas masas se caracterizan por ser frías y secas.

Cuando se desplazan hacia el norte y llegan al centro del país, provocan un marcado descenso de temperatura. Su avance suele estar acompañado de viento sur y, en algunos casos, heladas, especialmente en áreas abiertas o rurales.