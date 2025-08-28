Batalla campal en la Facultad de Derecho de la UBA entre militantes del peronismo y libertarios por una mesa

pelea derecho uba

Esta no es la primera vez que se producen batallas campales en el pasillo de una universidad, aunque no sea por motivos políticos sino de disputa de espacio físico, pero sí es notable la presencia de militantes libertarios teniendo en cuenta el brutal ajuste del gobierno de La Libertad Avanza a las universidades nacionales, incluida la UBA, que dejó en estado de emergencia a la mayoría de ellas.

pelea derecho uba

De hecho, días atrás comenzó el segundo cuatrimestre del año con un plan de lucha que incluyó un paro total de actividades de docentes y no docentes nucleados en los principales gremios: la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de UBA (APUBA), el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) y UTE-CTERA Universitarixs.

La jornada de visibilización fue el martes siguiente, 12 de agosto, cuando trabajadores y trabajadoras de la UBA organizarán actividades en facultades, institutos y hospitales universitarios, con clases públicas, radios abiertas y charlas informativas sobre la grave problemática que atraviesan la casa de altos estudios y sus empleados.