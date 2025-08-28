Trenes Argentinos anunció la suspensión temporal de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre

Trenes Argentinos comunicó que entre el sábado 30 y el lunes 1° de septiembre, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre permanecerán sin funcionamiento. La medida responde a una serie de obras que forman parte de la renovación integral del puente ferroviario que cruza la avenida Figueroa Alcorta y a la ampliación del paso bajo nivel del Fomentista, lo que obliga a interrumpir la circulación durante esas jornadas.