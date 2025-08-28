Trenes Argentinos anunció la suspensión temporal de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre
La interrupción será el 30 y 31 de agosto y el 1° de septiembre por trabajos en el puente de Figueroa Alcorta y en el paso bajo nivel del Fomentista.
Trenes Argentinos comunicó que entre el sábado 30 y el lunes 1° de septiembre, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre permanecerán sin funcionamiento. La medida responde a una serie de obras que forman parte de la renovación integral del puente ferroviario que cruza la avenida Figueroa Alcorta y a la ampliación del paso bajo nivel del Fomentista, lo que obliga a interrumpir la circulación durante esas jornadas.
A diferencia de esos recorridos, el ramal Tigre continuará operando con su cronograma habitual y no sufrirá modificaciones. En tanto, los trenes de larga distancia Retiro-Rosario, Córdoba y Tucumán tampoco prestarán servicio mientras duren los trabajos.
Desde la empresa remarcaron que las tareas en el puente de Figueroa Alcorta se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. “El objetivo es mejorar la seguridad y optimizar la circulación de los trenes”, precisaron oficialmente.
La intervención comprende una obra técnica de magnitud: retiro de las vías actuales, excavaciones para instalar la nueva estructura, reemplazo de piedra balasto, mecanizado y nivelación del tendido, además de la limpieza de desagües. Se trata de pasos necesarios para garantizar que la infraestructura ferroviaria soporte mayor demanda y reduzca riesgos de descarrilamiento.
Por otra parte, la ampliación del paso bajo nivel ubicado en la avenida del Fomentista, entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete del ramal J. L. Suárez, está bajo responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante esa obra será imposible habilitar el paso de trenes, ya que se trabajará directamente sobre las vías que se apoyan en ambos puentes.
