Le otorgaron a Charly García el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

“Charly es nuestra realidad, es la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación. Pero también de las debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera”, continuó diciendo Manetti.

“Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular. Así que por eso Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García”, concluyó el decano.