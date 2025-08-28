Nuevo paro en el Hospital Garrahan ante un posible veto a la Ley de Emergencia Pediátrica

A lo largo de la jornada, hubo varias actividades que contaron con la presencia de distintos referentes culturales: un "Encuentro del Colectivo de Escritores/as" con la novelista Claudia Piñeiro y el escritor Guillermo Martínez, un conversatorio sobre infancia, salud y derechos con el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista Soledad Barruti, una movilización interna hacia la Dirección del Hospital, el evento "La Cultura Abraza al Garrahan", que contó con la presencia de actores como Gerardo Romano, Cecilia Roth y Cristina Banegas y, desde las 16, referentes de organismos de Derechos Humanos encabezan un acto por Memoria, Verdad y Justicia: el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Elia Espen y Eduardo Tavani (presidente de APDH).