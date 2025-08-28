Alberto Samid dio explicaciones sobre la mujer que fue vista desnuda en Ezeiza: "Es una de mis hijas"
El empresario explicó lo sucedido en la terminal aérea, luego de que se viralizaran imágenes de una mujer sin ropa, caminando por las cintas por donde se despachan las valijas.
El empresario Alberto Samid se refirió a la extraña situación que se vivió en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde una mujer fue vista caminando sin ropa sobre la cinta transportadora de equipaje, donde se despachan las valijas. El video se viralizó en las redes sociales y causó la sorpresa de pasajeros y personal de la terminal aérea.
Según contó Samid en un breve posteo, la mujer del video es una de sus hijas. Explicó además que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que una medicación que le recetaron recientemente le provocó un desequilibrio en su salud mental, lo que derivó en el episodio ocurrido en el Aeropuerto de Ezeiza.
“Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza”, contó Samid en un posteo realizado en su cuenta de la red social X.
Aclaró además que luego de ese episodio su hija se encuentra en buen estado y aprovechó para agradecer la preocupación de quienes lo acompañaron en el momento: “Pero gracias a dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”.
El incidente habría ocurrido el martes en la terminal aérea y contó con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) para controlar la situación.
Samid, quien recientemente confirmó su candidatura a primer Diputado Nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal, está casado con Marisa Scarafía, con quien tiene cuatro hijos: María del Sol, María Belén, José Alberto y María Luz. En 2012 reconoció a Sasha como hija extramatrimonial cuando ella tenía 15 años.
El reconocido “Rey de la Carne” volvió a aparecer en los medios de comunicación en las últimas semanas luego de hacerle una propuesta laboral a María Eugenia Vidal quien, tras el cierre de las listas, quedó excluida del acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza, por lo que su cargo como diputada finaliza a fin de año.
Te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana", le escribió en el irónico mensaje mencionándola.
