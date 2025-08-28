Alberto Samid dio explicaciones sobre la mujer que fue vista desnuda en Ezeiza: "Es una de mis hijas"

El incidente habría ocurrido el martes en la terminal aérea y contó con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) para controlar la situación.

Samid, quien recientemente confirmó su candidatura a primer Diputado Nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal, está casado con Marisa Scarafía, con quien tiene cuatro hijos: María del Sol, María Belén, José Alberto y María Luz. En 2012 reconoció a Sasha como hija extramatrimonial cuando ella tenía 15 años.

El reconocido “Rey de la Carne” volvió a aparecer en los medios de comunicación en las últimas semanas luego de hacerle una propuesta laboral a María Eugenia Vidal quien, tras el cierre de las listas, quedó excluida del acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza, por lo que su cargo como diputada finaliza a fin de año.

Te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana", le escribió en el irónico mensaje mencionándola.