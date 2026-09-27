Becas Progresar de ANSES: hasta qué día podés anotarte en la nueva convocatoria

En el caso específico de Progresar Obligatorio, los estudiantes adjudicados mediante esta segunda convocatoria pueden acceder a hasta seis cuotas mensuales siempre que mantengan las condiciones exigidas. El valor mensual de la beca fue establecido en $35.000. El esquema contempla el pago mensual del 80% de las cuotas regulares y la retención del 20% restante, que queda sujeta al cumplimiento y acreditación de las condiciones académicas correspondientes.

Quiénes se pueden anotar en esta nueva convocatoria extraordinaria

Progresar Obligatorio está dirigido a estudiantes que buscan finalizar la educación obligatoria y cumplen con los requisitos definidos por el programa. Como regla general, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Sin embargo, el reglamento contempla ampliaciones para determinados grupos.

Por ejemplo, quienes estén a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años pueden acceder hasta los 35 años. Para integrantes de comunidades indígenas o pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, refugiados y afrodescendientes o afroargentinos no existe un límite máximo de edad.

También es necesario ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI. A su vez, el estudiante debe acreditar su condición académica. La asistencia regular a una institución educativa es uno de los requisitos fundamentales y un registro negativo de presencialidad puede derivar en la suspensión de la beca.

Documentación y requisitos obligatorios antes del cierre de la fecha límite

Además de las condiciones de edad y residencia, los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). La regularidad académica también debe mantenerse durante el período correspondiente. Para acceder al cobro completo del beneficio, los estudiantes tienen que cumplir con Actividades de Extensión Formativas obligatorias y con las demás condiciones educativas previstas para la línea.

Otro requisito fundamental está relacionado con el medio de cobro. Cada aspirante debe disponer de una cuenta bancaria o billetera virtual a su propio nombre e informar la CBU o CVU correspondiente. El proceso de evaluación contempla dos instancias. Por un lado, ANSES realiza la evaluación socioeconómica teniendo en cuenta los ingresos personales y familiares. Por otro, se lleva adelante una evaluación académica para comprobar la condición de alumno regular a partir de los datos proporcionados por la institución educativa.

Qué hacer si tuviste problemas en la primera inscripción del año

La segunda convocatoria permitió que estudiantes que no se habían incorporado durante la primera etapa anual pudieran presentar una nueva solicitud. En 2026, la primera inscripción de Progresar Obligatorio había funcionado entre el 27 de marzo y el 24 de abril, mientras que la segunda se desarrolló entre agosto y septiembre.

El trámite se realiza de manera gratuita y online. Para comenzar, el aspirante debe contar con una cuenta activa de Mi Argentina, ya que esas credenciales son utilizadas para validar su identidad e ingresar al sistema.

El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma oficial de Progresar, seleccionar la línea correspondiente y acceder utilizando CUIL y contraseña de Mi Argentina. Luego hay que revisar los datos personales, responder la encuesta solicitada y completar la información académica.

Finalmente, se debe enviar el formulario y esperar el proceso de evaluación. La cuenta bancaria o billetera virtual informada para cobrar debe pertenecer al propio solicitante y no puede utilizarse la de otra persona.

Como la segunda convocatoria de Progresar Obligatorio cerró oficialmente el 4 de septiembre de 2026, quienes no completaron la solicitud dentro de ese período deberán consultar los canales oficiales del programa para conocer futuras convocatorias o novedades sobre nuevas instancias de inscripción.