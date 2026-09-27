A qué hora cierran los supermercados abiertos 24 horas hoy por el inicio del feriado
Conocé a qué hora cierran los supermercados en la previa del feriado nacional por el Día del Empleado de Comercio y qué locales estarán cerrados.
Ante el traslado oficial de la jornada festiva para el sector mercantil, los grandes centros comerciales y las principales cadenas de supermercados modificarán su cronograma habitual este domingo. Las autoridades recordaron que la conmemoración tiene alcance de feriado nacional, por lo que las sucursales deberán adecuar de manera estricta sus horarios de cierre al público.
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A qué hora cierran los supermercados y locales 24 horas hoy
Con motivo del traslado de la celebración al lunes 28 de septiembre, acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA), las grandes superficies comerciales ajustarán sus operaciones durante la noche previa:
- Supermercados e hipermercados tradicionales: las principales cadenas atenderán al público durante el domingo en sus franjas habituales y finalizarán su atención entre las 21:00 y las 22:00 horas, según la política de cada empresa y jurisdicción.
- Sucursales con atención 24 horas: como medida especial para este año, los locales de Carrefour 24 horas y Changomás 24 horas cerrarán sus puertas de forma anticipada a las 22:00 horas. Otras tiendas de conveniencia que operan de manera ininterrumpida deberán bajar las persianas a las 00:00 horas, instante exacto en el que entra en plena vigencia el feriado.
- Shoppings y galerías comerciales: los paseos de compras funcionarán con normalidad hasta las 21:00 o 22:00 horas del domingo, cerrando sus locales comerciales pero manteniendo operativas las áreas gastronómicas y los cines según sus respectivos convenios específicos.
Cómo impactará el feriado durante la jornada del lunes
Al asimilarse esta conmemoración a los feriados nacionales bajo los términos de la Ley 26.541, los empleados mercantiles comprendidos en el CCT 130/75 no prestarán servicios a lo largo de todo el lunes. En consecuencia, las grandes cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos y locales minoristas permanecerán totalmente cerrados.
Únicamente podrán abrir sus puertas aquellos comercios de barrio atendidos de manera directa por sus propios dueños o por dependientes que hayan convenido voluntariamente trabajar. En ese caso, la patronal deberá abonar la jornada con un recargo del 100% sin posibilidad de otorgar francos compensatorios. La actividad comercial retomará su ritmo habitual a partir del martes por la mañana.
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