Sandra Pettovello activó un descuento de 50% en medicamentos para jubilados de Anses

Cómo acceder al 50% de descuento en farmacias

El Banco Supervielle mantiene durante septiembre un beneficio del 50% de descuento los martes en farmacias adheridas para sus clientes previsionales.

La promoción tiene un tope de $6.000 cuando se paga con tarjeta de débito y otro de $6.000 mediante QR. De esta manera, quienes combinan ambos medios de pago pueden alcanzar un reintegro de hasta $12.000.

Además, el banco ofrece tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.

Otros beneficios en farmacias

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia cuentan con otra promoción para este rubro.

En determinadas compras pueden acceder a hasta 25% de ahorro en farmacias y ópticas, con un tope mensual de $12.000. Además, existe la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones del beneficio.