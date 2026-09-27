Sandra Pettovello activó un descuento de 50% en medicamentos para jubilados de Anses
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello informó vigentes montos rebajados con promociones especiales.
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello informó que los jubilados y pensionados de Anses tienen la posibilidad de acceder durante septiembre a importantes descuentos en farmacias a través de determinados bancos. Uno de los beneficios es el 50% de ahorro, con un reintegro que puede llegar hasta $12.000.
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Cómo funcionan los beneficios de ANSES
El programa Beneficios Capital Humano reúne más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en todo el país. La red incluye farmacias, supermercados, perfumerías y otros establecimientos.
Para acceder a las promociones hay que pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión. Según el comercio, el beneficio puede aplicarse directamente al momento de la compra o acreditarse posteriormente mediante un reintegro.
A estas promociones generales se pueden sumar los beneficios propios de los bancos, como los descuentos de Supervielle y Galicia.
Cómo acceder al 50% de descuento en farmacias
El Banco Supervielle mantiene durante septiembre un beneficio del 50% de descuento los martes en farmacias adheridas para sus clientes previsionales.
La promoción tiene un tope de $6.000 cuando se paga con tarjeta de débito y otro de $6.000 mediante QR. De esta manera, quienes combinan ambos medios de pago pueden alcanzar un reintegro de hasta $12.000.
Además, el banco ofrece tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.
Otros beneficios en farmacias
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia cuentan con otra promoción para este rubro.
En determinadas compras pueden acceder a hasta 25% de ahorro en farmacias y ópticas, con un tope mensual de $12.000. Además, existe la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones del beneficio.
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