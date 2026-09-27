Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Boca vs Racing por Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. En el VAR estará Lucas Novelli.