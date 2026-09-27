Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Boca vs Racing por Copa Argentina
Sin fútbol libre, conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el clásico entre Boca y Racing por los cuartos de final.
Boca y Racing se enfrentan este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. En el VAR estará Lucas Novelli.
El club de La Ribera atraviesa un buen presente y llega con una racha de 14 partidos sin perder en todas las competencias. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y, además, se encuentra en las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que continúa en carrera en los tres frentes que disputa.
Para este encuentro, el "Xeneize" tendrá una baja importante: Álvaro Montero no estará disponible debido a su convocatoria a la Selección de Colombia para la fecha FIFA. En su lugar, Leandro Brey se perfila para ocupar el arco ante Racing.
El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda, por su parte, venció 3-1 a Sarmiento por el Torneo Clausura y consiguió cortar una racha de ocho partidos sin triunfos en el campeonato. Además, la victoria le permitió salir del último puesto de la Zona B y llegar con otro ánimo al cruce ante el "Xeneize".
El ganador del clásico avanzará a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra en los cuartos de final.
Formaciones de Boca vs. Racing por la Copa Argentina
- Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Marcos Rojo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Cómo ver en vivo Boca vs Racing
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y en todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Los canales según el cableoperador son:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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