Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Racing por Internet

Boca atraviesa un buen presente y llega con una racha de 14 partidos sin perder en todas las competencias. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y, además, se encuentra en las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que continúa en carrera en los tres frentes que disputa.