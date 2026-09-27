Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Racing por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Racing por la Copa Argentina.
Boca y Racing juegan por los cuartos de final de la Copa Argentina este domingo, desde las 17. El duelo, que definirá el rival de Banfield, tendrá lugar en el Gigante de Arroyito de Rosario.
El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. En el VAR estará Lucas Novelli.
Boca atraviesa un buen presente y llega con una racha de 14 partidos sin perder en todas las competencias. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y, además, se encuentra en las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que continúa en carrera en los tres frentes que disputa.
Para este encuentro, el club de La Ribera tendrá una baja importante: Álvaro Montero no estará disponible debido a su convocatoria a la Selección de Colombia para la fecha FIFA. En su lugar, Leandro Brey se perfila para ocupar el arco ante Racing.
La "Academia", por su parte, venció 3-1 a Sarmiento el último fin de semana por el Torneo Clausura y consiguió cortar una racha de ocho partidos sin triunfos en el campeonato. Además, la victoria le permitió salir del último puesto de la Zona B y llegar con otro ánimo al cruce ante el "Xeneize".
Formaciones de Boca vs. Racing por la Copa Argentina
- Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Marcos Rojo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Racing
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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