Belgrano: le tiraron un caño al parabrisas en un presunto intento de robo

Así quedó el auto al que le tiraron un caño en Belgrano

ataque caño parabrisa

La Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad arribó al lugar, donde registró que el hombre no sufrió lesiones. Hasta el momento, no hubo detenidos por el violento hecho.

“Siento que volví a nacer”, dijo Ramiro, el conductor, en declaraciones televisivas. “No lo podía creer”, añadió.

“Todavía estoy en shock. No puedo creer estar contándola. Me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Si mi familia hubiese estado en el auto, pudo haber sido una tragedia”, continuó.

El conductor de 43 años aseguró que pudo reaccionar y seguir la marcha hasta salir del túnel y ahí llamó al 911. “Lo primero que sentí fue que me lo tiraron para robarme. Después pensé que no, que nadie puede ser tan animal, pero evidentemente sí. No sería la primera ni la última vez que hacen algo así para robar”.