Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River
El juez mundialista estará a cargo del partido que consagrará al primer campeón del fútbol argentino en el año: se jugará en el Mario Alberto Kempes.
La estructura para la gran final del Torneo Apertura 2026 quedó completamente sellada. Tras confirmarse el cronograma de la venta de entradas y los detalles de los accesos a la provincia de Córdoba, las autoridades de la Liga Profesional y la AFA le pusieron nombre y apellido al silbato principal para el partido del domingo: Yael Falcón Pérez.
El árbitro sumará así la tercera final de su carrera profesional en el ámbito doméstico, luego de haber comandado la Supercopa Argentina 2023 (donde River venció a Estudiantes de La Plata en Córdoba) y la definición de la Copa Argentina 2024 entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero. El llamado de la AFA funciona además como el último gran respaldo institucional antes de que el colegiado arme las valijas rumbo a Norteamérica, dado que es uno de los tres árbitros argentinos preseleccionados para la Copa del Mundo 2026 junto a Darío Herrera y Facundo Tello.
La elección de Falcón Pérez decantó de forma casi natural en las oficinas de la Dirección de Arbitraje debido al panorama de sus colegas mundialistas y de los últimos antecedentes de los playoffs:
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Facundo Tello: Quedó descartado de la consideración debido a que se encuentra en el tramo final de la recuperación de una lesión muscular y la AFA optó por preservarlo físicamente para la cita internacional.
Darío Herrera: Su nombre perdió fuerza en las últimas semanas a raíz de sus polémicas actuaciones en los cruces calientes del Superclásico y en el partido de cuartos de final entre Rosario Central y Racing.
Nicolás Ramírez: Venía de dirigir la semifinal entre River y Central, por lo que el reglamento interno de designaciones le impedía repetir de forma consecutiva con el mismo club en cancha.
El historial con los finalistas
Para Falcón Pérez no será un partido más en las estadísticas de su carrera, ya que se reencontrará con el equipo al que más veces dirigió desde su debut en la máxima categoría: a River lo arbitró en 22 oportunidades, con un saldo sumamente equilibrado de 9 victorias para el Millonario, 5 empates y 8 derrotas. Con Belgrano estuvo al frente de sus partidos en 9 ocasiones, registrando un dato curioso: el Pirata cosechó 3 triunfos y sufrió 6 caídas, sin haber registrado jamás un empate bajo su mandato.
La terna arbitral completa para la final entre River y Belgrano
El encuentro comenzará a las 15:30 hs del domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes y contará con la transmisión en dúplex de las señales codificadas de TNT Sports y ESPN Premium. El equipo arbitral que acompañará al juez principal estará compuesto de la siguiente manera:
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Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Salomé Di Iorio
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