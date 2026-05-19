Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River

Facundo Tello: Quedó descartado de la consideración debido a que se encuentra en el tramo final de la recuperación de una lesión muscular y la AFA optó por preservarlo físicamente para la cita internacional.

Darío Herrera: Su nombre perdió fuerza en las últimas semanas a raíz de sus polémicas actuaciones en los cruces calientes del Superclásico y en el partido de cuartos de final entre Rosario Central y Racing.

Nicolás Ramírez: Venía de dirigir la semifinal entre River y Central, por lo que el reglamento interno de designaciones le impedía repetir de forma consecutiva con el mismo club en cancha.

El historial con los finalistas

Para Falcón Pérez no será un partido más en las estadísticas de su carrera, ya que se reencontrará con el equipo al que más veces dirigió desde su debut en la máxima categoría: a River lo arbitró en 22 oportunidades, con un saldo sumamente equilibrado de 9 victorias para el Millonario, 5 empates y 8 derrotas. Con Belgrano estuvo al frente de sus partidos en 9 ocasiones, registrando un dato curioso: el Pirata cosechó 3 triunfos y sufrió 6 caídas, sin haber registrado jamás un empate bajo su mandato.