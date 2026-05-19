Guillermo Farré palpitó la final entre Belgrano y River: "El morbo lo pone..."

gol de farré a river

Farré también plantó bandera ante aquellos analistas que sugieren que el Pirata llega de "punto" a la definición tras dejar en el camino a Argentinos Juniors por penales, corriendo con la supuesta ventaja de no tener presiones ante el favoritismo del River de Eduardo Coudet: “No coincido con quienes dicen que Belgrano juega sin nada que perder. Lo que tiene por perder Belgrano es muy profundo, y es la ilusión. La gente está muy ilusionada y si se pierde, el dolor se vuelve algo muy profundo. Desde lo numérico no pasa nada, pero desde el sentimiento es enorme”.