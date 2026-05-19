Guillermo Farré palpitó la final entre Belgrano y River: "El morbo lo pone..."
El prócer del ascenso "Pirata" en 2011 analizó el cruce decisivo de este domingo en el Mario Alberto Kempes y aseguró que el equipo llega con más jerarquía táctica que en aquella histórica promoción.
El aire de Córdoba y Núñez ya empieza a cargarse de una electricidad especial. La confirmación de que River y Belgrano de Córdoba definirán este domingo al campeón del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes activó, de manera inevitable, el archivo más sensible del fútbol argentino. A 15 años de la histórica Promoción de 2011 que decretó el descenso del club de Núñez, una de las máximas leyendas de aquella gesta rompió el silencio.
Guillermo Farré, el hombre que enmudeció al Monumental con su inolvidable gol en el partido de vuelta, analizó la antesala de la gran final. En diálogo con Radio La Red, el exvolante y hoy director técnico desdramatizó la carga histórica del choque y apuntó contra el folklore exterior: “El morbo lo genera la gente. La realidad es distinta. Lo que pasó en aquel entonces no se va a volver a repetir. Se puede ganar o perder, pero ninguno de los dos equipos quedaría tan herido”.
Al momento de trazar paralelismos entre el Belgrano que hizo historia y este modelo de 2026, Farré no dudó en destacar la mano del eterno entrenador de Alberdi, aunque marcó una diferencia sustancial en el peso de los nombres: “La mayor similitud es la conducción del Ruso (Ricardo Zielinski) para lograr un equipo con equilibrio emocional y humildad. Eso es igual que en 2011”, expresó. Y además, agregó: “Este equipo tiene una estructura mucho más jerárquica que el de aquel entonces. Hay varios jugadores con recorrido, una base importante para conseguir cosas. En aquel momento jugábamos para ascender; ahora es para ganar un título en Primera”.
Farré también plantó bandera ante aquellos analistas que sugieren que el Pirata llega de "punto" a la definición tras dejar en el camino a Argentinos Juniors por penales, corriendo con la supuesta ventaja de no tener presiones ante el favoritismo del River de Eduardo Coudet: “No coincido con quienes dicen que Belgrano juega sin nada que perder. Lo que tiene por perder Belgrano es muy profundo, y es la ilusión. La gente está muy ilusionada y si se pierde, el dolor se vuelve algo muy profundo. Desde lo numérico no pasa nada, pero desde el sentimiento es enorme”.
Para cerrar, el ídolo celeste reconoció que vive los días previos con la misma ansiedad que cualquier simpatizante que copará la tribuna Sur del Kempes el próximo domingo a las 15:30. “Hoy en día, a la distancia, me pone contento que se recuerde lo que hicimos. Como hincha, no veo la hora de que llegue el domingo para ver si se puede lograr el campeonato. Estamos a 90 minutos de lograr algo que la institución nunca ha alcanzado en su historia”, concluyó con optimismo.
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