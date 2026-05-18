El presidente de Belgrano calentó la final ante River: "Los mandamos a la B y ascendimos, ahora..."
Luis Artime celebró la agónica clasificación en el Torneo Apertura tras vencer por penales a Argentinos. En el festejo, recordó la histórica Promoción de 2011.
Belgrano de Córdoba se metió en la gran final del Torneo Apertura 2026 en un desenlace para el infarto frente a Argentinos Juniors y el destino quiso que su rival por el título sea, ni más ni menos, que el River de Eduardo Coudet. Tras el partido en el estadio Diego Armando Maradona, Luis Fabián Artime tomó la palabra y, con su habitual estilo genuino, encendió la previa del partido más importante del semestre.
Al ser consultado sobre el antecedente más famoso y folclórico entre ambas instituciones, el "Luifa" no esquivó el bulto y recordó los cruces de junio de 2011: "Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24", disparó en diálogo con Olé. Además, el mandatario le sumó mística a la fecha elegida para la final en Córdoba, que coincide con el aniversario del nacimiento del hincha más célebre del club: "Es el cumpleaños del Potro Rodrigo, nada más", agregó con un claro guiño para el pueblo pirata.
Respecto a si el plantel recibirá un incentivo económico especial por campeonar, Artime prefirió citar una célebre frase del fútbol argentino para marcar la postura de la dirigencia: "¿Qué me van a pedir? Están a un paso de la gloria. La gloria no tiene precio", afirmó contundente ante las cámaras de Paso a Paso por TyC Sports.
Por otra parte, en una charla con DSports Radio, el presidente destacó la jerarquía del rival pero corrió el foco de los fantasmas del pasado: "Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo".
Para cerrar, el "Luifa" sacó pecho por la fuerte identidad que hoy comanda los destinos de la institución de Alberdi: "Hoy tenemos en el club un presidente que es hincha de Belgrano. En el banco a Juanca Olave, hincha de Belgrano. Jugadores que son hinchas y una estructura con mucho sentimiento", valoró antes de repasar el exigente camino que recorrió el equipo de Ricardo Zielinski para llegar a esta instancia, habiendo eliminado consecutivamente a Talleres (en un Kempes enteramente albiazul), a Unión y ahora a Argentinos Juniors.
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