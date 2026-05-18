El presidente de Belgrano calentó la final ante River: "Los mandamos a la B y ascendimos, ahora..."

Al ser consultado sobre el antecedente más famoso y folclórico entre ambas instituciones, el "Luifa" no esquivó el bulto y recordó los cruces de junio de 2011: "Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24", disparó en diálogo con Olé. Además, el mandatario le sumó mística a la fecha elegida para la final en Córdoba, que coincide con el aniversario del nacimiento del hincha más célebre del club: "Es el cumpleaños del Potro Rodrigo, nada más", agregó con un claro guiño para el pueblo pirata.