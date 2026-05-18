Entradas para la final del Torneo Apertura: cuándo salen, precios y cómo comprarlas
River y Belgrano disputarán el título en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo 24 de mayo: todos los detalles del encuentro.
La Liga Profesional y la AFA dieron a conocer en las últimas horas todos los detalles para la venta de entradasde cara al partido decisivo entre River y Belgrano. El choque se jugará este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y contará con el regreso de ambas parcialidades.
La expectativa es total en el fútbol argentino. El equipo de Eduardo Coudet y el Pirata de Ricardo Zielinski definirán al campeón del primer certamen del año en un Estadio Kempes que lucirá un aforo completo de 57.000 espectadores. Con las parcialidades divididas en partes iguales, la organización del torneo diagramó un esquema de venta digital que arrancará en las próximas horas.
Cronograma de venta y preventa de entradas para la final entre River y Belgrano
El expendio de los tickets se realizará de manera virtual a través de la plataforma oficial de la Liga Profesional y se dividirá en dos jornadas consecutivas:
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Martes 19 de mayo (Desde las 14:00 hs): Se abrirá una preventa exclusiva para aquellos usuarios que sean clientes de la tarjeta Naranja X.
Miércoles 20 de mayo (Desde las 14:00 hs): Comenzará la venta general destinada únicamente a los socios de River Plate y de Belgrano de Córdoba.
Remanente para no socios: En caso de que los clubes no agoten su cupo de prioridad, el saldo sobrante se liberará para el público en general (no socios) de forma inmediata.
Cada una de las instituciones contará con un paquete aproximado de 25.000 localidades a disposición entre populares y plateas.
Cuánto salen las entradas para la final del Torneo Apertura
Para comprar las entradas hay que ingresar a la página web Deportick.com, y los precios serán los siguientes:
River
- Popular Willington (socio): $80.000.
- Popular Willington (no socio): $150.000.
- Platea Ardiles (socio): $120.000.
- Platea Ardiles (no socio): $180.000.
Belgrano
- Popular Artime (socio): $80.000.
- Popular Artime (no socio): $150.000.
- Platea Gasparini (socio): $120.000.
- Platea Gasparini (no socio): $180.000
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