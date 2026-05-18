Entradas para la final del Torneo Apertura: cuándo salen, precios y cómo comprarlas

La expectativa es total en el fútbol argentino. El equipo de Eduardo Coudet y el Pirata de Ricardo Zielinski definirán al campeón del primer certamen del año en un Estadio Kempes que lucirá un aforo completo de 57.000 espectadores. Con las parcialidades divididas en partes iguales, la organización del torneo diagramó un esquema de venta digital que arrancará en las próximas horas.