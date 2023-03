Belgrano: vecinos denunciaron a un abusador que acosa a chicas

Un vecino contó que el presunto abusador lleva más de 8 meses aterrando a las personas, sobre todo a los chicos que van a la escuela a unas cuadras de donde el hombre duerme. "La última vez que me lo crucé me dijo: 'me das plata o te cago a trompadas'. Yo no le di bola y seguí, pero pasan chicos jóvenes del colegio. Él los insulta y les dice: 'te voy a violar'. Ellos salen corriendo asustados”, remarcó en testigo en una entrevista televisiva.