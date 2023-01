Habló la hermana del dueño de la carnicería clausurada por achuras en mal estado: qué dijo

Con dolor por la situación que tiene a su carnicería en la mira, la mujer habló con C5N y contó lo sucedido en el caso de Ariel Romero, el hombre que perdió la vida tras una fuerte intoxicación por la ingesta de chinchulines afectados, aparentemente, por una bacteria: "Se supone que el chinchulín le sintió gusto feo y que él no llegó a comer. Y bueno después se descompuso, no sé si él ya venía mal por otra cosa y se le complicó algo y están echándole la culpa al chinchulín. Las hermanas mismas dijeron que ya venía mal de otros problemas. Autopsia a él no se le hizo para certificar que el murió de eso".