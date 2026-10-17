Brasil: un albañil gastó todos sus ahorros y se llevó una sorpresa con una rubia que conoció por Instagram

Una vez en destino, Edimar recorrió distintas zonas de la ciudad buscando a la mujer. Mostró fotos a varias personas y les preguntó si la conocían, pero nadie logró identificarla ni darle información sobre su paradero. Ante las respuestas negativas, empezó a sospechar que había sido engañado. “Ya había caminado por todos lados con varias fotos, mostrándolas y preguntando si alguien conocía a esa persona. Todos me decían que no, así que me sentí engañado”, relató.