Brasil: un albañil gastó todos sus ahorros y se llevó una sorpresa con una rubia que conoció por Instagram
Edimar Rocha Martins recorrió casi 2.000 kilómetros para conocer a una supuesta influencer; al llegar, descubrió que no existía.
Edimar Rocha Martins, un albañil brasileño de 49 años, atravesó casi 2.000 kilómetros por Brasil para encontrarse con una mujer con la que había conversado durante meses por Instagram. Al arribar a Belo Horizonte, comprobó que la persona con la que creía tener un vínculo no existía. Tras la experiencia, se quedó sin sus ahorros y sin dinero para regresar a su ciudad.
El hombre había iniciado el contacto con quien se presentaba en redes sociales como Jéssica Oliveira. La supuesta influencer acumulaba más de 300.000 seguidores y publicaba imágenes y videos en los que invitaba a otros hombres a abandonar sus rutinas y mudarse al campo.
Durante varios meses, Edimar mantuvo charlas con ella, en las que recibió una propuesta que lo convenció: instalarse en una granja, donde tendría alojamiento y mayor estabilidad económica. Según informó el medio británico The Sun, la mujer virtual incluso le habría asegurado que se haría cargo de los gastos del traslado. “Vas a vivir conmigo acá en la granja”, le habría prometido.
Sin embargo, las imágenes y los contenidos de la supuesta Jéssica habían sido generados mediante inteligencia artificial. Edimar emprendió el viaje en un momento difícil de su vida, pocos días después de la muerte de su madre. Salió de su ciudad el viernes 9 de octubre y llegó a Belo Horizonte el domingo, tras cerca de 36 horas en colectivo.
Una vez en destino, Edimar recorrió distintas zonas de la ciudad buscando a la mujer. Mostró fotos a varias personas y les preguntó si la conocían, pero nadie logró identificarla ni darle información sobre su paradero. Ante las respuestas negativas, empezó a sospechar que había sido engañado. “Ya había caminado por todos lados con varias fotos, mostrándolas y preguntando si alguien conocía a esa persona. Todos me decían que no, así que me sentí engañado”, relató.
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